Macron sería el comodín en acuerdo entre el Reino Unido y la UE

(Bloomberg) -- Cada vez más parece que Emmanuel Macron tiene la llave para determinar si el Reino Unido y la Unión Europea lograrán cerrar un acuerdo comercial.

Autoridades de ambos lados de las negociaciones perciben al presidente francés como el comodín que podría arruinar un acuerdo en el último minuto si cree que hay más que ganar negándose a comprometerse.

Las elecciones presidenciales de Francia serán en menos de dos años y sus índices de aprobación han caído en medio de una economía fuertemente golpeada por el coronavirus. Por ende, las autoridades dicen temer que Macron quiera ganar votos al hacer frente a los británicos. Otra ronda de negociaciones comienza en Bruselas la próxima semana, y ambas partes esperan cerrar un acuerdo a principios de octubre.

Si bien los negociadores del Reino Unido y la UE avanzan lentamente hacia un acuerdo, Macron y los otros líderes del bloque de 27 países apenas han prestado atención al brexit desde que comenzaron las conversaciones sobre la futura relación de las dos partes en marzo. Eso cambiará después del verano, cuando se les pedirá que aprueben o rechacen un acuerdo.

Lo que preocupa a funcionarios es que el mayor obstáculo en las negociaciones es algo que tiene un significado relevante entre los electores franceses de clase trabajadora, que Macron necesita atraer más: la pesca. Igualmente, el exitoso impulso del primer ministro, Boris Johnson, hacia el brexit incluyó la promesa de velar por los intereses de la industria pesquera del Reino Unido.

“La UE continúa insistiendo en el acceso a las aguas de pesca del Reino Unido de tal manera que es incompatible con nuestro futuro estatus como Estado costero independiente”, dijo un funcionario del Gobierno del Reino Unido, que pidió no ser identificado. La persona no quiso comentar sobre el papel de Macron en las negociaciones.

Sin un acuerdo sobre pesca no puede haber un acuerdo comercial general, lo que significa que las dos partes comenzarían a comerciar en los términos de la Organización Mundial del Comercio, con aranceles y cuotas, y una ruptura de las relaciones en áreas que van desde la cooperación policial hasta las normas ambientales.

Cuatro personas familiarizadas con las negociaciones entre el Reino Unido y la UE, dos de cada lado, dijeron que la incertidumbre sobre lo que podría hacer Macron era más que una preocupación pasajera y que el tema ha sido discutido por funcionarios británicos y de manera informal entre diplomáticos de la UE. Uno lo describió como la tormenta perfecta de un presidente francés ansioso por reforzar su apoyo electoral, un primer ministro británico que podría conformarse con “ningún acuerdo” y un tema que es altamente simbólico para ambas naciones.

Cualquier acuerdo “no puede llevar a la destrucción parcial de la industria pesquera de la UE”, dijo el negociador jefe del bloque, Michel Barnier, después de la última ronda de negociaciones en Londres el mes pasado. Insistió en que era necesario proteger “los intereses de todos los Estados miembros” obteniendo una “solución a largo plazo” sobre la pesca.

Un funcionario del Elíseo se negó a comentar, aparte de decir que Macron apoyó plenamente a Barnier y su mandato de negociación.

