Luján Argüelles sin proyecto después de que Toñi Moreno la releve presentando 'La Báscula'

01/01/1970 Luján Argüelles en una imagen de archivo tomada en Madrid. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



Luján Argüelles sigue defendiendo su amistad con Toñi Moreno, pero, seguramente, los últimos giros en la parrilla televisiva de Telemadrid, han marcado un antes y un después en su relación. Luján ha tenido que bajarse de 'la báscula' para que sea la gaditana la que se suba y la releve presentando el espacio esta nueva temporada dejándola compuesta y sin proyecto televisivo.



Lejos de proclamar una guerra de presentadoras, Luján, a quién hemos visto en otros formatos como Un príncipe para Corina y ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, ha quitado hierro al asunto dejando constancia la buena relación que la une tanto a la gaditana como al resto del equipo de Viva la vida (programa en el que TOñi Moreno está sustituyendo a Emma García durante la temporada de verano). "Son todos súper amigos míos. Todos, son compañeros durante muchos años en Mediaset. Emma ya la cantidad de años..., Raúl igual, además es pareja de un gran amigo mío, Joaquín, entonces somos todos compañeros y amigos y espero que durante muchos años, eso significará que todos estamos haciendo lo que nos gusta", ha asegurado con rotundidad Luján.



Respecto a su futuro, en el que no hay proyecto televisivo a la vista, tiene claro que "ahora mismo estoy muy centrada en mi vida personal y en cosas mías que quiero hacer y entre ellas cosas de tv también. Pero estoy en un momento vital que debemos pararnos, observar, mirar y a partir de ahí tomar un camino y es, en todos los sentidos de mi vida, lo que estoy haciendo".



Un parón mediático que asume con una gran filosofía: "Yo creo que es la edad, tengo 43 años, la maternidad, el paso del tiempo, los años de profesión... hacen que... bueno la experiencia hace que en un momento te paras y esperas, a ver ahora, por dónde quiero ir, qué estoy haciendo. Yo es que soy un poco intrínseca, mejor no me preguntes más".