Los Raptors ganan el duelo a los Bucks sin Antetokounmpo, y los Suns siguen invictos

Houston (EE.UU.), 11 ago (EFE).- Los Raptors de Toronto mantuvieron su condición de equipo campeón de la NBA y volvieron a demostrar que son un conjunto lleno de recursos en su plantilla, lo que les permitió ganar el duelo de la jornada contra los Bucks de Milwaukee, que no contaron con su jugador estrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo.

Mientras, los Suns de Phoenix también fueron protagonistas al ser el único equipo de la NBA que sigue invicto en la burbuja de Orlando, con una marca de 6-0 y aspiraciones para seguir en la lucha por ganarse un puesto en los playoffs.

El ala-pívot reserva, el canadiense Chris Boucher, encabezó el ataque de los Raptors al aportar un doble-doble de 25 puntos, 11 rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones de balón y dos tapones que ayudaron al equipo de Toronto a ganar 114-106 a los Bucks.

Aunque el duelo era entre los dos mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Este, ambos tuvieron bajas importantes, especialmente los Bucks al no contar con su jugador estrella y actual MVP de la liga.

Antetokounmpo se perdió el partido después de someterse a una cirugía oral.

El entrenador de los Bucks, Mike Budehnolzer, declaró que no estaba claro si Antetokounmpo jugaría en los dos últimos partidos del equipo, el martes contra los Washington Wizards -eliminado de los playoffs- y el jueves ante los Grizzlies de Memphis.

Los actuales campeones tampoco pudieron disponer del base titular Kyle Lowry, quien sufre dolores en la parte baja de la espalda; ni con el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka (rodilla derecha). El escolta Fred Van Vleet también se perdió el encuentro porque sigue con problemas al tener hiperextendida la rodilla derecha.

El escolta hispano Devin Booker volvió a ser el referente ganador del ataque de los Suns al conseguir 35 puntos en el partido que vencieron por paliza de 128 -101 a los Thunder de Oklahoma City y siguen invictos en la burbuja de Orlando con una marca de 6-0.

La victoria permite a los Suns incrementar sus posibilidades de disputar la serie de 'play-in' después de colocarse en el décimo puesto de la clasificación, a un juego de los Grizzlies de Memphis. que son octavos. y de medio de los Trail Blazers, que ocupan el noveno.

El ala-pívot Kyle Kuzma anotó un triple con el sonido final de la bocina y permitió a Los Angeles Lakers conseguir la victoria por 124-121 ante los Nuggets de Denver y romper racha de tres derrotas consecutivas.

La jugada decisiva del partido se inició con el alero estrella LeBron James que le dio un pase al pívot Anthony Davis, quien lanzó el balón Kuzma en al ala derecha del campo y se elevó para anotar el triple ganador cuando sonaba la bocina del final del partido.

Los Lakers, superados en la recta final por el banco de Denver, consiguieron un doble-doble de 29 puntos y 12 asistencias de James, quien acertó dos triples en el último cuarto.

Mientras que Davis llegó a los 27 puntos, seis rebotes, cinco asistencias, recuperó tres balones y puso dos tapones, con Kuzma que anotó 25, incluidos tres triples de cinco intentos.

El escolta reserva P.J. Dozier tuvo la oportunidad de poner a los Nuggets arriba por uno con 4.4 segundos por jugarse, pero falló el segundo de dos tiros libres.

Kuzma, que le había cometido la falta personal a Dozier, mientras este intentaba la penetración a canasta, capturó el rebote y los Lakers pidieron tiempo muerto para preparar la jugada ganadora.

Los Lakers se habían asegurado la mejor marca de la Conferencia Oeste antes de que comenzara su racha perdedora. Están 3-4 en la burbuja con un partido por disputarse.

Dozier anotó 18 y el ala-pívot Michael Porter Jr. tuvo 15 tantos al estar perfecto en los tiros de campo con 6 de 6, pero que al final no evitaron la derrota de los Nuggets, que siguen terceros en la Conferencia Oeste.

El escolta estrella Jimmy Butler regresó con los Heat y su gran labor defensiva en el marcaje que hizo sobre el alero T.J. Warren le permitió al equipo de Miami ganar con facilidad por 114-92 ante lo Pacers de Indiana.

Butler regresó de una lesión en el pie y aportó un doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias y cuatro recuperaciones de balón.

Warren aportó 12 puntos con Indiana después de anotar 5 de 14 tiros de campo en 29 minutos, después de haber llegado al partido con promedio de 34,8 puntos, el mejor de la burbuja de Orlando.

Miami se colocó con un triunfo de ventaja sobre Indiana en la lucha por el cuarto puesto en la Conferencia Este.

La ausencia de las dos estrellas de los Mavericks de Dallas, el escolta esloveno Luka Doncic y el pívot letón Kristaps Porzingis no impidió, que bajo la dirección del veterano base puertorriqueño José Juan Barea derrotasen por 122-114 a los Jazz de Utah tras remontar una desventaja de 22 puntos.

Barea, que salió de titular, jugó 26 minutos y se quedó a las puertas de un doble-doble tras aportar 18 puntos, repartir ocho asistencias y capturar dos rebotes defensivos.

Los Jazz, que siguen sextos en la Conferencia Oeste, volvieron a tener al base Jordan Clarkson, que salió de titular, como el líder encestador al conseguir 18 puntos. Rayjon Tucker anotó 17 puntos como mejor reserva.