Los procesos de los Martinelli esperan el desenlace de dos recusaciones en Guatemala

Fotografía tomada el pasado 7 de julio en la que se registró a los hermanos Luis Enrique (i) y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quienes fueron detenidos un día antes en Guatemala y son solicitados en extradición por parte de EE.UU., por presunto lavado de dinero. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 10 ago (EFE).- La solicitud de extradición a Estados Unidos de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), espera el desenlace de dos recusaciones individuales planteadas por su defensa ante tribunales guatemaltecos, que serán resueltas por dos salas superiores correspondientes.

Ambos tribunales, el Tercero y el Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, que tienen a cargo los casos de Ricardo y Luis, respectivamente, fueron recusados por la defensa de los hermanos Martinelli, según confirmaron este lunes.

Los hijos de Martinelli se aferran en su solicitud legal a la supuesta violación del debido proceso y de la inmunidad de ambos en su calidad de diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron capturados el 6 de julio en Guatemala, cuando intentaban viajar a Panamá en un vuelo privado, tras más de un año de paradero desconocido. Su arresto obedeció a una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero.

CASOS POR SEPARADO

Desde que fueron detenidos los, dos hijos del exmandatario panameño, han llevado un proceso por separado en el sistema judicial guatemalteco. Ricardo Alberto en el Tribunal Tercero y Luis Enrique, en el Quinto.

La última acción judicial sucedió la semana pasada, cuando la defensa de Luis Enrique Martinelli recusó al Tribunal Quinto de Sentencia Penal, luego de que esta diera trámite a la solicitud de extradición solicitada por Estados Unidos, que reclama a ambos hermanos por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.

Por su parte, Ricardo Alberto, a través de su defensa, había recusado al Tribunal Tercero el 10 de julio, en la audiencia en la que los jueces debían darle a conocer la solicitud hecha por EE.UU., pero el panameño prefirió recusarlos porque estos no reconocieron su calidad de diputado suplente del Parlacen con goce de inmunidad diplomática, pese a que aún no ha sido juramentado, al igual que su hermano.

Una fuente del Tribunal Tercero comentó a Efe este lunes que el pasado 10 de julio "la defensa no permitió el desarrollo de la audiencia", debido a la recusación, por lo que "no hemos podido resolver como corresponde" y "estamos a la espera de la decisión de la Sala Primera, el ente jurisdiccional de este tribunal".

En tanto, una fuente que trabaja en el Tribunal Quinto, el que lleva el caso de Luis Enrique, aseguró que la Sala jurisdiccional del caso para la recusación aún estaba a la espera de una notificación para poder resolver posteriormente si procede o no la misma.

Los hermanos permanecen en la prisión preventiva de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, dentro del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentran tras las rejas alrededor de 250 personas, la mayoría reos de alto perfil acusados por corrupción como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015).

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los dos hijos de Martinelli habrían intermediado entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

De acuerdo a la acusación en el tribunal de Nueva York, entre 2009 y 2014, durante la Presidencia de su padre, los hermanos Martinelli Linares participaron de la trama de Odebrecht con acciones que incluyeron "la apertura y administración de cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones extranjeras".