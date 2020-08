Los abogados de Maxwell critican las "arduas" condiciones de prisión por el caso Epstein

El Centro de Detención Metropolitano donde Ghislaine Maxwell está detenida en Brooklyn, Nueva York, EE.UU.. EFE/EPA/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 11 ago (EFE).- Los abogados de Ghislaine Maxwell, acusada de ayudar al financiero Jeffrey Epstein en una trama de abuso de menores hace 25 años, criticaron ante la jueza las "arduas" condiciones de prisión a las que se enfrenta, aislada y vigilada en todo momento, y las vincularon a las "circunstancias" del suicidio del magnate hace un año.

En documentos entregados en un tribunal de Nueva York este lunes por la noche, la defensa de la exsocia de Epstein argumentó ante la jueza Alison Nathan que su clienta "está siendo tratada de peor manera que otras detenidas en situación similar, lo que impacta su habilidad" de preparar el litigio, y describe las condiciones de vida como "especialmente arduas".

De acuerdo con los letrados, la británica ha estado confinada en solitario desde que ingresó en el Centro Metropolitano de Detención hace 36 días, lo que supone tres semanas más que la cuarentena requerida para los nuevos reos siguiendo los protocolos de COVID-19, y está vigilada 24 horas al día por cámaras y guardias "que no parecen el personal habitual" del penal.

"Es aparente que el tratamiento por parte del Buró de Prisiones de la señora Maxwell es una reacción a las circunstancias en torno a la detención previa al juicio y la muerte del señor Epstein", que según la autopsia se suicidó el 10 de agosto de 2019 dentro de su celda, ubicada en la unidad especial de riesgo, tras una serie de errores de los guardias, que fueron imputados por negligencia.

Los abogados señalan que Maxwell ha estado bajo protocolo de prevención de suicidio, por lo que la despiertan "cada pocas horas" durante la noche y la "fuerzan a llevar prendas especiales" pese a que "nunca ha tenido tendencias suicidas", además de hacerle "numerosas revisiones corporales", búsquedas en el teléfono celular y anotar todas sus actividades.

En ese sentido, piden que "no se le dé tratamiento especial" pero tampoco desfavorable, que le permitan integrarse con la población carcelaria y acceder a una computadora para que revise los extensos materiales de su caso, que consta ya de unas "13.000 páginas de documentos" solo teniendo en cuenta los primeros materiales puestos a disposición por la Fiscalía.

Por otra parte, los abogados dijeron a la jueza que tienen "nueva información crítica" que afecta a su caso criminal y a otro caso civil en el que se espera que se publiquen documentos antes sellados, por lo que pidieron que se retrase su divulgación tres semanas mientras trabajan con los fiscales en el asunto, según informó CNN este martes.

Maxwell, de 58 años, fue detenida el mes pasado en una mansión de New Hampshire tras permanecer en paradero desconocido casi un año, y fue acusada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de "ayudar" al financiero a "explotar y abusar sexualmente de múltiples" niñas entre 1994 y 1997, a lo que se declaró no culpable. Su juicio está previsto a mitad de 2021.