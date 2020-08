Leticia Sabater se posiciona con Maite Galdeano: "Cristian es vergonzoso"

01/01/1970 Leticia SAbater en una foto de archivo el día que salió a cenar tras el confinamiento. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 11 (CHANCE)



Leticia Sabater vuelve a hablar sin pelos en la lengua. Y en esta ocasión lo ha hecho para posicionarse al lado de Maite Galdeano en la lucha que esta tiene con su hijo, Cristian Suescun. De vergonzosa tacha la ganadora de La casa fuerte la actitud del hijo de su amiga.



Leticia asegura que Cristian le pidió un loft a su madre a cambio de decir en el programa lo que ella quisiera. Un comportamiento con el que Leticia no está de acuerdo y añade "es un mentiroso y un falso. Es una persona que es capaz de mentir para ganar y luego para recuperar a su novia. Yola le ha visto el plumero y hemos hablado y yo le he dicho que fenomenal que haya roto con él. Negó la evidencia e incluso los padres de Yola le han dicho que le dejara de hablar".



Respecto a la boda de Fani Carbajal, Leticia no estará entre las lista de invitados. No son amigas como para compartir ese día juntas. Además, la cantante tiene otros planes "me voy a hacer una blefaroplastia superior e inferior con cantoplexia, quiero ponerme muy guapa para mis seguidores y mi gira" y le desea a su compañera de concurso lo mejor: "Le deseo a Fani que sea muy feliz".



A continuación te mostramos la entrevista completa a Leticia Sabater así como el vídeo.



Europa Press: ¿Disfrutando de la noche madrileña?



Leticia Sabater: Disfrutando de la noche madrileña, aprovechando, ahora estoy haciendo mi gira de conciertos y el día que no tengo aprovecho y salgo con mis amigos a tomar unas copitas y a divertirme y a pasármelo bien. Que después de estar un mes encerrada me lo merezco



E.P: ¿Cómo está siendo la vuelta a la realidad, has vuelto a ver a tus compañeras?



L.S: Pues precisamente tengo una cena pendiente este sábado con Yola, Maite y Macarena, las supernenas, para recordar el concurso.



E.P: Yola ha roto la relación con Cristian y Maite, su madre, también...



L.S: Es normal, que Yola rompa la relación con él. Cuando le dice que se vaya a tomar un café con ella cuando se ha roto la relación y le ha demostrado que es un mentiroso y un falso. Es una persona que es capaz de mentir para ganar y luego para recuperar a su novia. Yola le ha visto el plumero y hemos hablado y yo le he dicho que fenomenal que haya roto con él. Negó la evidencia e incluso los padres de Yola le han dicho que le dejara de hablar. Esas cosas no se hacen. Si tú metes la pata y en un momento te enrollas teniendo novia, pues lo asumes como un hombre sino quedas como la altura del betún. Yo he hablado con Maite. Cristian le dijo a su madre que si le regalaba un loft decía lo que ella quería y hacía lo que ella quería. Es vergonzoso. Le hace chantaje a su madre, eso está muy feo. Nos vamos a ir a cenar las supernenas y Cristian no va a venir porque no se merece el cargo de supernene. Eso hay que ganárselo, hay que ser auténtico.



E.P: ¿Dicen que Cristian insultaba a Maite dentro de la casa?



L.S: Cristian ha sido un hijo muy rebelde toda su vida y la gente no conoce la relación de Maite y Cristian. Maite es como es, nunca ha pretendido ser pija y dice las cosas como le salen, y me parece fenomenal. Maite es única y será amiga mía durante toda la vida, es más hemos quedado para entrar juntas a GH dúo. Maite será lo que sea, pero es una gran madraza y él ha sido un hijo muy difícil y lo ha sacado sola adelante. La gente no sabe la vida de Maite y ha sufrido mucho, porque es difícil sacar a un hijo rebelde adelante, se te puede dar a las drogas, al alcohol, se puede dar a muchos vicios y ella a conseguido que no se diera a esos vicios a fuerza de dar el callo. Yo quiero que la gente conozca a Maite. Yo le aprecio, pero es un hijo muy rebelde.



E.P: ¿Vas a ir a la boda de Fani?



L.S: Fani ha sido compañera mía, pero no llegamos a ser amigas en el concurso. Hemos tenido muchas peleas. Yo le aprecio, pero nos conocemos para que me invite a la boda. Yo ahora mismo me voy a hacer una blefaroplastia superior e inferior con cantoplexia, quiero ponerme muy guapa para mis seguidores y mi gira. Le deseo a Fani que sea muy feliz. No soy amiga de ella para que me invite a su boda.



E.P: ¿Has podido vender la casa?



L.S: La casa sigue en venta, se matan por alquilarla. La tengo alquilada en agosto.



E.P: Algún inquilino ha dicho que la tenías un poco desordenada...



L.S: La gente sabe que yo vivo en la casa y la alquilo porque yo no estoy. No es una casa vacía, quien viene es porque le apetece ir a casa de Leticia. El 98% de los comentarios es de 5 estrellas. Yo estoy feliz. No tengo ninguna prisa por vender la casa ni por supuesto la voy a bajar de precio. Gracias a Dios la vendo porque quiero invertir el dinero de otra manera. Cuando se tenga que vender se venderá y mientras tanto no hay ninguna prisa, la alquilo cuando yo no estoy y tan contenta.