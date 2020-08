La editora del diario del detenido Jimmy Lai vuelve a dispararse en bolsa

Las acciones de Next Digital, la empresa editora del diario Apple Daily, cuyo propietario fue detenido el lunes por la Policía hongkonesa, volvieron hoy a dispararse en la bolsa de Hong Kong. EFE/EPA/STR

Hong Kong, 11 ago (EFE).- Las acciones de Next Digital, la empresa editora del diario Apple Daily, cuyo propietario fue detenido el lunes por la Policía hongkonesa, volvieron hoy a dispararse en la bolsa de Hong Kong, tras haber registrado una espectacular subida de más del 350% en la jornada anterior.

A las 11.00 horas locales (03.00 GMT) los valores de Next Digital se situaban en 0,68 dólares hongkoneses (0,0747 euros o 0,087 dólares), con una ganancia del 166,67 por ciento.

Las acciones cerraron ayer a 0,26 dólares hongkoneses (0,285 euros o 0,033 dólares), casi el triple de su valor de apertura de 0,089 dólares (0,0097 euros o 0,11 dólares).

Tras la detención el martes de Lai y el registro del Apple Daily, grupos prodemocráticos llamaron a apoyar a la empresa editora adquiriendo participaciones.

Según Apple Daily, algunos internautas y celebridades mediáticas dijeron que expresarían su apoyo al diario comprando acciones de Next Digital y suscribiéndose a la publicación.

Stanley Wong, un antiguo columnista financiero del diario anunció en su página de Facebook que había gastado 95.000 dólares hongkoneses en comprar 1,2 millones de acciones de la compañía y que las había vendido al final del día y destinaría las ganancias en forma de becas a los estudiantes de la Universidad China de Hong Kong.

El presidente honorario de la Federación de Información Tecnológica de Hong Kong, Francis Fong, afirmó que compró 50.000 acciones de Next Digital por 8.800 dólares hongkoneses y que lo veía como una suscripción al diario por diez años, según Apple Daily.

"La libertad de prensa no tiene precio. Las organizaciones mediáticas necesitan nuestro apoyo. Su valor en bolsa es un indicativo de si la compañía está sana y de su operación", dijo Fong citado por el diario de Lai.

La espectacular subida de Next Digital ha creado un efecto multiplicador en otras empresas de comunicación.

Most Kwai Chung, editora de la revista satírica Most100 ganó un 47 por ciento, mientras que Media Chinese, que publica el periódico en mandarín Ming Pao, subió un 9,8 por ciento.

El magnate de los medios de comunicación hongkonés Jimmy Lai, muy crítico con Pekín, fue detenido junto a dos de sus hijos y varios directivos de Next Digital, acusados de "conspiración con fuerzas extranjeras" al amparo de la nueva ley de seguridad.

Su diario Apple Daily fue registrado durante cerca de tres horas por decenas de agentes policiales.

El Apple Daily salió hoy, sin embargo, de nuevo a la calle, con una portada en la que aparece la foto de la detención de su fundador sobre la que afirman: "Pelearemos hasta el final".