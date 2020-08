La congresista Ocasio-Cortez califica de "farsa" las órdenes de Trump sobre ayudas

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. EFE/EPA/Alba Vigaray/Archivo

Nueva York, 11 ago (EFE).- La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, líder del ala más progresista de su partido, calificó este martes de "farsa" las recientes órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para extender las ayudas a los desempleados afectados por la crisis del coronavirus.

En una reunión virtual con los vecinos del distrito 14 de Nueva York, que representa la joven congresista de origen puertorriqueño, Ocasio-Cortez aseguró que tres de estas órdenes ejecutivas "no resuelven ningún problema", sino que los crean.

El pasado sábado, Trump firmó cuatro órdenes ejecutivas para estimular la economía, tras el colapso de las negociaciones con los demócratas.

Una de ellas amplía el programa de prestaciones adicionales por desempleo, que expiró recientemente y que consistía en la entrega de 600 dólares semanales extra a los desempleados.

La orden firmada por Trump reduce de 600 a 400 dólares esa ayuda, y requiere que los estados asuman el 25 % de su coste.

Ocasio-Cortez subrayó que los estados no tienen fondos suficientes para cubrir su parte de la ayuda y acusó al Gobierno federal de no enviar ayudas a estas regiones.

Este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió de que su estado no tiene la capacidad de aportar los fondos requeridos por la orden de presidente para extender las ayudas a los desempleados.

En otra de las medidas, Trump autoriza al Departamento del Tesoro a que permita a los empleadores retrasar el pago de los impuestos sobre la nómina de la Seguridad Social de los empleados hasta finales de 2020 para aquellos estadounidenses que ganen menos de 100.000 dólares anuales.

Con esta norma Trump "ha creado un problema porque la gente va pensar que tiene más dinero en el bolsillo del que en realidad tiene", dijo Ocasio-Cortez en referencia a que los contribuyentes tendrán que devolver esa cantidad al Departamento del Tesoro.

"Solo puedo decir una cosa: que estoy frustrada y que lo siento por todos vosotros", dijo la legisladora en referencia al bloqueo de las negociaciones para aprobar un nuevo paquete de ayudas, antes de acusar a los miembros del Partido Republicano de "abandonar completamente la mesa de negociaciones".

Sin embargo, Ocasio-Cortez, como es conocida en EE.UU., sí valoró positivamente la orden ejecutiva de Trump de aplazar hasta el 31 de diciembre los pagos retrasados de los créditos solicitados por los estudiantes universitarios, un problema que afecta a miles de jóvenes en el país.