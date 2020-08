La Bolsa de Hong Kong sube un 2,11 % y Next Digital acaba con enorme avance

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 11 ago (EFE).- La Bolsa de Hong Kong terminó hoy con un avance del 2,11 % de su principal indicador, el Hang Seng, de nuevo hoy con una enorme ganancia en los títulos de Next Digital, un día después del arresto de su fundador.

El Hang Seng ganó hoy 513,25 puntos, hasta 24.890,68 enteros, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 1,63 %.

Todos los sectores tuvieron ganancias hoy. El subíndice financiero avanzó un 1,83 %, el de servicios públicos un 1,15 %, el de bienes raíces un 2,04 % y el de comercio e industria un 2,61 %.

Al igual que el lunes, se volvió a disparar hoy el precio de los títulos de la compañía Next Digital, la empresa que publica el diario de oposición Apple Daily, después de que su fundador, Jimmy Lai, fuera detenido en la víspera bajo la nueva ley de seguridad nacional.

Los títulos de Next Digital fueron los terceros más negociados hoy, y terminaron con una ganancia del 331,37 %, que se suma al avance del 183,33 % en la sesión del lunes.

Esa subida se produce en medio de conjeturas sobre la posibilidad de que Next Digital tenga que ser vendida o se haya convertido en objetivo de otras compañías, a la vez que fuentes del mercado han anotado una fuerte ola de compras de esos títulos de pequeños inversionistas simpatizantes con las posiciones de Lai.

La firma tecnológica Tencent, principal referente del mercado, subió hoy un 2,29 % y el gigante de comercio electrónico Alibaba ganó un 0,66 %.

La compañía tecnológica de servicios como la entrega de comida a domicilio Meituan Dianping retrocedió un 2,06 % y el fabricante de semiconductores SMIC perdió un 0,36 %.

En el sector de seguros Ping An subió un 0,49 % y en el bancario el grupo HSBC ganó un 3,02 %.

El volumen de operaciones alcanzó hoy los 141.350 millones de dólares de Hong Kong (15.505 millones de euros).