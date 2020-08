João Félix rebusca su sitio

El centrocampista portugués del Atlético de Madrid, João Felix. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 11 ago (EFE).- A dos días del duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Leipzig, João Félix no ha entrado en alguna de las dos pruebas de la configuración de la alineación titular ni figura, por extensión, entre los probables elegidos para el once en uno de los partidos más trascendentes del curso, sin el sitio ni la titularidad que había tenido hasta la reanudación de la Liga, con una apariencia de indiscutible que ya no parece tal.

Desde la vuelta a los entrenamientos, el pasado 27 de julio, con toda la preparación encaminada a la única cita, la más apasionante, que le queda a la temporada, la final a ocho de la máxima competición europea en Lisboa, entre el estadio del Benfica y el José Alvalade del Sporting Club, el técnico argentino ha manejado dos posibles combinaciones para armar su once; las dos sin la emergente estrella portuguesa, que apunta al banquillo este jueves.

Será suplente... O Simeone oculta su carta para darle un recorrido en el once que a día de hoy no aparenta. Ni se intuye ni siquiera. En sus dos ensayos diferentes a lo largo de estos días de trabajo, el ataque está definido: Marcos Llorente, cuyo 'fenómeno' ha impulsado más que nadie al Atlético desde la reanudación de la competición, y Diego Costa, en el que el preparador argentino tiene una confianza absoluta, más allá de la mejoría que se ha percibido del delantero hispano-brasileño en los últimos tiempos. Ha marcado más goles en los diez partidos tras el parón, con tres tantos, que en los 19 anteriores, con dos.

También formarán de inicio en Lisboa, salvo giro inesperado en el esprint final de la puesta a punto o contratiempo de última hora, el portero Jan Oblak; los centrales José María Giménez y Stefan Savic; el lateral izquierdo Renan Lodi; los centrocampistas Koke Resurrección, por la derecha, y Héctor Herrera y Saúl Ñíguez, por el medio; y el extremo Yannick Carrasco. La única duda reside en el lateral derecho: Kieran Trippier o Santiago Arias, según las insistentes pruebas de Simeone.

No ha habido margen en ninguna de ellas para João Félix, que sufrió un edema óseo en el tobillo izquierdo que marcó el final de la temporada de LaLiga Santander -fue baja en tres partidos y reapareció cerca de 40 minutos en el último ante la Real Sociedad, en sustitución de Diego Costa-, pero que ya antes no era tan indiscutible en el once, ni mucho menos, como se le presuponía durante todo el primer semestre del curso.

Una prueba fue su suplencia en el Camp Nou contra el Barcelona, cuando el técnico alineó un once parecido al tipo más allá de las circunstancias (Koke y Savic estaban sancionados), el pasado 30 de junio, y una evidencia, si finalmente se confirma, será su ausencia en el once titular en un compromiso de la magnitud del duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig a único partido, sin margen de error, sin concesión posible. En comparación, la temporada la comenzó con once partidos seguidos como titular. O jugó de inicio 22 de los primeros 24 encuentros que estuvo disponible para Simeone.

LA TRANSFORMACIÓN DE MARCOS LLORENTE

Hay varias razones. Una es la irrupción concluyente de Marcos Llorente como delantero. Ha derribado la puerta del once, como se suele decir muchas veces en términos futbolísticos, con una voracidad, una determinación, un atrevimiento y una aportación sensacional para el equipo, al que le da un plus de velocidad, desborde y verticalidad hoy por hoy esenciales. Y con Costa innegociable en el once en partidos trascendentes, no hay sitio para João Félix.

Porque Simeone, promotor al principio en transformar al atacante luso en un futbolista que surgiera desde la banda hacia el ataque, ya no le alinea en esa demarcación de partida en el once desde el 19 de octubre, en el 1-1 contra el Valencia en el estadio Wanda Metropolitano.

En la segunda cita contra el Leganés (0-1) en Butarque, cuando por su cabeza la idea era contar con él por un lado y con Diego Costa y Morata en la delantera, según probó en varios de los entrenamientos de la pretemporada y plasmó en algún partido cuando dispuso por primera vez de los tres juntos -precisamente en octubre en tres encuentros consecutivos-, ofreció una declaración de intenciones ante la prensa: "Sigo insistiendo, él es segundo delantero, vino de segundo delantero, pero las mejores jugadas de él aparecen cuando parte desde la derecha. Eso me gusta porque nos da variantes. Claro que puede jugar a la derecha. Sí puede jugar a la derecha".

LA ADAPTACIÓN

No ha jugado apenas más en la derecha João Félix, como tampoco lo ha hecho junta la tripleta ofensiva que tanto entusiasmo despertaba en el inicio de una temporada que también le ha exigido adaptación al atacante portugués. A una competición nueva, a los mecanismos del Atlético, a sus compañeros y a una forma de jugar tan propia del equipo dirigido por Diego Simeone. A muchos les costó. A Antoine Griezmann, por ejemplo, aunque lo solventó en cuatro meses.

"Muy pocos futbolistas a los 20 años son estrellas absolutas. Hay un crecimiento, un tiempo, una maduración... Y él está en ese proceso, porque talento tiene, indudable, eso lo vemos todos. Después está lo otro, que va en un conjunto que hace un futbolista importante, y él es humilde, trabajador, con buena educación, respetuoso, se lleva bien con todo el grupo... Así que tiempo", reclamó Simeone este mes de julio, tras su sustitución contra el Mallorca.

Por mucho que sus cualidades sean innegables, es complejo un salto tan veloz para un chico con 20 años, que ha costado 120 millones de euros, que sólo acumula un año y medio como profesional y que se estrena en una competición del nivel de la Liga española, tan exigente, como también lo son los afinados e irrenunciables mecanismos colectivos que imprime Simeone al equipo.

"Es un jugador diferente. Seguramente, cuando crezca su ocupación de espacios para estar más tiempo en lugares más determinantes para el equipo seguirá evolucionando, porque tiene visión de juego, disparo, uno contra uno... Tiene todas las situaciones importantes para poder asistir o romper un partido", decía Simeone el pasado 22 de junio sobre el atacante portugués, a la espera de explotar las cualidades de un futbolista como él, definitivo, aunque ahora no lo sea tanto como lo fue en su descubrimiento en Europa en las filas del Benfica.

OCHO GOLES EN 35 PARTIDOS EN EL ATLÉTICO; 20 EN 43 ENCUENTROS EN EL BENFICA

En comparación, su media de goles es la mitad. En el Atlético, con el que ha disputado 35 choques, 28 de ellos como titular y nada más seis completos (fue cambiado en 22 y otros siete los comenzó en el banquillo), ha marcado ocho goles en 35 duelos (0,22 de promedio), aunque es el segundo mejor anotador, por números y por promedio, del equipo rojiblanco, nada más superado por Álvaro Morata, que ha sumado quince.

En el Benfica, mientras, logró 20 en 43 choques (0,46). Fue la presentación formidable del entonces juvenil, que regresa este martes a Lisboa. También a los campos de entrenamiento de Seixal, donde se crió como futbolista en la cantera del club para ser lo que es hoy.

"João tienen la suerte de regresar donde hizo su formación y para él será muy importante. Lo conozco muy bien, estuvo con nosotros en las selecciones inferiores y en la sub'21. Claramente es un jugador que marca la diferencia por su edad, calidad y personalidad", expuso esta semana en una entrevista a EFE Pedro Pauleta, director de las selecciones inferiores de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Iñaki Dufour