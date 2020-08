Investigan la causa de la muerte de miles de peces en bahía de Miami

Miles de peces muertos se ven en la costa de la Bahía Vizcaína (Biscayne Bay) en Miami, Florida, EE.UU., este 11 de agosto de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 11 ago (EFE).- Miles de peces aparecieron muertos y flotando este martes en varias zonas de la Bahía Vizcaína (Biscayne Bay) de Miami y las autoridades medioambientales están tomando muestras del agua para determinar la causa en medio de quejas de un grupo ecologista.

Una franja de entre uno y tres metros de ancho de peces muertos flotaba este mediodía en los alrededores del parque Legion, a pocos kilómetros al norte del Downtown de Miami, según pudo comprobar Efe.

Un poco más al sur, los peces muertos flotaban en la ribera del parque Morningside, uno de los pulmones verdes de Miami, ubicado en el vecindario costero del mismo nombre.

Según testigos citados por el canal 6 local de la NBC, se trata de miles de peces muertos, incluidos pargos, peces aguja, pez globo, trucha de mar y cangrejos.

Los funcionarios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) informaron de que ya han tomado muestras del agua para comprobar la causa de la mortandad.

Por el momento, las autoridades no han dicho si el problema pueda estar asociado con la denominada "marea roja" de algas que aparece durante la época estival en el sur de Florida.

Citados por el canal 7 News, los funcionarios de FWC dijeron que la situación probablemente sea natural y que no tienen ninguna razón para creer que está relacionada con actividades humanas.

Tere Florin, portavoz del Departamento de Gestión de Recursos Ambientales (DERM) del condado Miami-Dade, indicó que el calentamiento del agua del mar en esta época puede provocar la falta de oxígeno y esta pudiera ser la causa.

Mientras tanto, se espera el resultado de laboratorio de la FWC, luego de circular por internet varios videos de vecinos de la zona que muestran los peces muertos.

Los ambientalistas temen que esto no sea un misterio, sino más bien una señal sobre la que han estado advirtiendo durante años: "que estamos matando a la Bahía Vizcaína".

"Sobre esto hemos estado advirtiendo y estamos empezando a ver morir a los peces. Ya hemos visto morir a nuestros pastos marinos y esta es la gran flecha roja intermitente de que tenemos un problema ", dijo a Local 10 Rachel Silverstein, de la organización ambientalista Miami Waterkeeper.

En los últimos años, varias playas de las dos costas de Florida han tenido que cerrar en verano por la presencia del alga tóxica "Karenia brevis", un microorganismo causante de la "marea roja", que deja sin oxígeno a los peces y amenaza especies protegidas y endémicas como los manatíes.