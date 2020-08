Grecia/Turquía.- Tsipras pide al Gobierno evitar las prospecciones turcas y dice confiar en las Fuerzas Armadas griegas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El líder opositor y ex primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ha pedido este martes al Gobierno que evite las prospecciones y actividades de exploración de hidrocarburos por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental, si bien ha trasladado su apoyo y confianza a las Fuerzas Armadas del país.



En este sentido, ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para abordar la crisis y el aumento de la tensión entre los dos países a raíz de las crecientes disputas marítimas.



En una serie de declaraciones realizadas tras una conversación telefónica con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, Tsipras ha asegurado que las fuerzas griegas saben cómo evitar que los buques turcos realicen prospecciones en aguas del Egeo porque "lo han hecho en situaciones similares", especialmente en una serie de incidentes registrados en octubre de 2018 y que son "muy similares a los de ahora".



"Las Fuerzas Armadas saben cuál es la forma en que se deben y pueden ser prevenidas estas actividades. Lo saben desde octubre de 2018 cuando actuaron de forma efectiva. Tienen nuestra confianza", ha manifestado en su página oficial de Facebook.



En un comunicado, el opositor ha explicado que ha pedido a Mitsotakis que "deje de utilizar argumentos sin base", y ha puesto de ejemplo las palabras del Gobierno sobre la imposibilidad de Turquía de llevar a cabo las exploraciones debido al fuerte ruido provocado por otros barcos en la zona.



"Lo que nos preocupa no es la capacidad de Turquía para realizar con éxito este tipo de operaciones, lo que nos preocupa es que sus buques violan las aguas griegas y la soberanía de nuestro país", ha matizado Tsipras.



DESPLIEGUE DE BUQUES TURCOS



El lunes, las autoridades de Turquía volvieron a desplegar el buque de prospección 'Oruc Reis' en el Mediterráneo oriental para la realización de actividades de exploración a pesar de las disputas con Grecia.



"Nuestro buque ha alcanzado la zona de operaciones tras salir de Antalia y realizará una nueva misión en el Mediterráneo. 83 millones de turcos te apoyan, 'Oruc Reis'", manifestó entonces el ministro de Energía y Recursos Naturales del país, Fatih Donmez, según informaciones de la agencia Anatolia.



En este sentido, Ankara ha especificado que las actividades de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo y mar Negro continuarán "sin detenerse" para alcanzar la "independencia energética turca". El buque en cuestión se encuentra acompañado de otras dos embarcaciones auxiliares, que participarán en una misión que finalizará el próximo 23 de agosto.



El viernes, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció la reanudación de estas actividades pese a las disputas en la zona. Para ello, defendió que la reanudación se debe, en gran medida, al incumplimiento por parte de Atenas de las promesas realizadas en el marco del aumento de la tensión entre ambos países.



Erdogan justificó así su cambio de parecer con la firma de un acuerdo entre Egipto y Grecia, en el que establecen una demarcación marítima con una zona económica exclusiva entre ambos países. "No teníamos mucha confianza en Grecia y aún así detuvimos las actividades durante casi cuatro semanas porque (Angela) Merkel nos lo pidió. Ahora Grecia ha faltado a sus promesas", destacó.



ATENAS PIDE EL FIN DE LAS ACTIVIDADES



El Gobierno griego ha pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades turcas acabar con sus "acciones ilegales" al sur de la isla de Castelorizo, en el Egeo, y ha descrito las operaciones como una nueva y grave "escalada" de tensión que expone el papel "desestabilizador y amenazante" de Turquía.



El Ministerio de Exteriores ha recalcado que no "aceptará el chantaje" y ha asegurado que defenderá los "derechos soberanos" griegos. Para Atenas, las declaraciones de Turquía sobre su disponibilidad para "reanudar el diálogo" no son más que un "pretexto".



Las autoridades griegas han alertado, además, de que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para llevar a cabo cualquier tipo de operación al respecto: "la mayor parte de nuestra flota está preparada en este momento para hacer todo lo necesario, nuestros barcos están preparados".