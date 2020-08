Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui: "Era un partido de picar piedra, somos justos acreedores del triunfo"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha asegurado que el del Wolverhampton era "un partido de picar piedra" y que así lo han hecho, consiguiendo el pase a las semifinales de la Liga Europa, y ha afirmado que han sido "justos acreedores del triunfo" después de ir "de menos a más" y de no permitir que el cuadro de Nuno Espírito Santo tuviese "ninguna ocasión" salvo el penalti fallado.



"Era un partido de picar piedra, de tener paciencia, de no equivocarnos, de insistir en tener la pelota y cansar al rival... Al final, ese trabajo tendría rédito, y así ha sido. Nos hemos equivocado una vez y nos han castigado con el penalti, Bono lo ha parado. Posteriormente, no recuerdo ninguna ocasión ni ningún tiro a puerta de ellos. El equipo ha ido de menos a más y hemos sido justos acreedores del triunfo", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club.



En este sentido, el técnico vasco recalcó que "el equipo cree, quiere y trabaja hasta el final". "Sabe que tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien en cada partido para tener opciones de ganar. Hoy era así, sabíamos que en cualquier equivocación nos podían castigar mucho y que teníamos que seguir insistiendo. Afortunadamente, al final ha venido el gol con el centro de Éver y el remate de Lucas, pero hemos tenido otras opciones para haber marcado antes", indicó.



Ahora, les espera el Manchester United en unas semifinales que se jugarán en Colonia el próximo domingo. "Veníamos a intentar ganar los partidos. Hemos ganado dos y ahora nos centramos en el siguiente ante todo un Manchester. Es un equipo espectacular, uno de los mayores equipos de la historia. Tiene un gran equipo actualmente y nos va a obligar otra vez a hacer un partido espectacular para poderles superar. Nos tenemos que preparar bien para que eso suceda", concluyó.