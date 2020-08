Fútbol/Champions.- Tuchel: "Mbappé estará en el equipo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha asegurado que el delantero Kylian Mbappé se ha recuperado de un golpe en el tobillo y "estará" este miércoles en el encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta.



"Si hoy entrena bien y si no pasa nada extraordinario, mañana estará en el equipo", explicó sobre el francés en rueda de prensa desde Lisboa, donde se disputa la fase final del torneo continental.



A pesar de que el delantero galo estará ante los de Bérgamo, el técnico alemán quiso desviar los focos del brasileño Neymar. "Tengo la impresión de que siempre hay mucha presión sobre Neymar. No te puedes imaginar la presión que hay sobre Ney. Pero es un chico al que le gusta eso, que está acostumbrado a jugar con esa presión... Nos alegra que tenga la posibilidad de terminar el partido con Kylian, ya que les gusta mucho jugar juntos", manifestó.



Además, advirtió de que el equipo se ha preparado "de la mejor manera". "Para nosotros era muy importante ganar las dos finales. No fue fácil reiniciar después de una pausa de cuatro meses y luego de cuatro semanas de preparación para jugar dos finales siendo los grandes favoritos. Eso fue un gran reto mental para los jugadores, pero ganar fue la mejor preparación para este torneo", indicó.



Tuchel también tiene claro cuál ha sido el punto de inflexión de la temporada. "Después de la derrota ante Dortmund en la ida, en los diez días siguientes tuve la sensación de que crecimos como equipo. Creamos un excelente espíritu competitivo entre el equipo técnico y los jugadores para demostrar que éramos capaces de dar la vuelta al partido. Fue muy duro, teníamos jugadores lesionados, el estadio vacío, pero lo conseguimos. Nos dio mucha confianza. Fue un gran paso adelante", concluyó.