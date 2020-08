Facebook limita más la capacidad de segmentar anuncios por raza

(Bloomberg) -- Facebook Inc. retirará una controvertida opción para dirigir los anuncios que permite a los especialistas en marketing llegar a los usuarios basándose en una “afinidad multicultural” de ciertos grupos raciales y étnicos, incluidos los afroamericanos y los hispanos.

La compañía no permite que los anunciantes dirijan la publicidad a los usuarios por raza, pero los críticos han argumentado que otras funciones podrían ayudar a los especialistas en marketing a esquivar esa prohibición. A los usuarios se les puede ofrecer productos en función de la “afinidad multicultural”, por ejemplo, una categoría basada en datos recopilados de su actividad fuera de la aplicación de Facebook, como el historial de compras y el uso de los dispositivos, dijo un portavoz.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos acusó a Facebook en 2019 de permitir la discriminación al dejar que los anunciantes evitaran que le aparecieran anuncios de viviendas a algunos usuarios en función de rasgos como el género y la raza, una práctica prohibida por la ley.

Dos categorías para “afinidad afroamericana” y “afinidad hispana” se eliminarán como parte de una revisión general de las opciones de segmentación, dijo el portavoz. Sin embargo, Facebook todavía ofrece una forma para que los anunciantes lleguen a las personas interesadas en la “cultura afroamericana”, que es una categoría que tiene en cuenta los anuncios en los que la gente hace clic y las páginas de Facebook que siguen, agregó el vocero.

Facebook ha sido atacado por grupos de derechos civiles en los últimos meses, incluida la NAACP y Color of Change, por un presunto incumplimiento de sus políticas en torno al discurso que incita al odio y la desinformación, en particular en relación con los usuarios afroamericanos.

