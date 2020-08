España.- El responsable de campañas y el tesorero de Podemos, imputados por la financiación del partido

26/04/2019 El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Valladolid, Juanma del Olmo, participa en un acto con simpatizantes de Podemos en La Cúpula del Milenio de Valladolid POLITICA Photogenic/M.A Santos - Europa Press



MADRID, 11 (OTR/PRESS)



El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente, tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.



Según adelantó 'Público' y ha podido confirmar Europa Press, el magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.



Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.



Las comparecencias de los investigados tendrán lugar después de que hayan declarado tanto Calvente como Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.



INVESTIGACIÓN INTERNA



Según explicó el propio abogado a Europa Press, Carmona y él estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos. Irregularidades que habrían consistido en gastos sin justificar o no previstos en los presupuestos del partido o también sobresueldos. También dirige sus sospechas contra la Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos.



En todo caso, Calvente quiso dejar claro que él no ha denunciado a Podemos como persona jurídica y que su escrito no se dirige contra personas concretas, sino que ha relatado unos hechos presuntamente irregulares, de modo que es el juez el que debe decidir, tras la investigación correspondiente, quiénes son los posibles autores.



El abogado fue despedido el pasado diciembre tras ser denunciado por otra de las letradas del partido, Marta Flor, de acoso sexual y laboral, denuncia que ha sido recientemente archivada por otro juez de Madrid al no encontrar ningún indicio al respecto.



PODEMOS: BUSCAN UN CASO MEDIÁTICO



A raíz de las imputaciones de Del Olmo, el tesorero y la gerente, fuentes de Podemos consultadas por Europa Press consideran que el magistrado Escalonilla está haciendo "una investigación prospectiva" por "practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación".



En su opinión, el objetivo de este tipo de investigaciones es convertir la causa en "un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada".