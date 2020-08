El Atlético, listo para la 'Champions'... sin Correa y Vrsaljko

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa, a su llegada a la Ciudad Deportiva del equipo en Majadahonda para hacerse el test de la Covid-19. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Iñaki Dufour

Madrid, 10 ago (EFE).- La inquietud, el suspense y la espera de las últimas horas por los dos positivos asintomáticos por Covid-19 conocidos el domingo de Ángel Correa y Sime Vrsaljko se resolvieron este lunes con los resultados negativos de las nuevas pruebas PCR al resto de la plantilla del Atlético de Madrid, que volvió a los entrenamientos de inmediato, lista para el desafío de la final a ocho de la Liga de Campeones en Lisboa, donde se trasladará ya este martes con ambición, 21 jugadores del primer equipo y 4 canteranos.

"La primera plantilla y miembros del cuerpo técnico se sometieron ayer domingo a nuevas pruebas PCR cuyo resultado ha sido negativo en todos ellos, después de la aparición de dos casos positivos en las pruebas realizadas el sábado. Siguiendo el protocolo sanitario, también se realizaron dichas pruebas a los familiares que conviven con los dos casos positivos, resultando también negativas todas ellas", anunció la entidad este lunes sobre las 14.00 horas.

El esperado comunicado, que desveló finalmente los nombres de los dos positivos ("los servicios médicos del club han recibido la autorización de ambos casos para revelar su identidad y terminar así con las especulaciones", expresó la entidad en su página web), devolvió la actividad al Atlético, que estaba pendiente de la dimensión de los contagios, limitados finalmente a los ya conocidos del domingo, sin que haya más transmisión en el conjunto madrileño.

Vía libre para el viaje del bloque rojiblanco a Lisboa, rumbo al partido de los cuartos de final de la ansiada máxima competición europea frente al Leipzig en el estadio José Alvalade. En Portugal ya le espera el equipo alemán, alojado en Estoril desde la noche del pasado sábado y ya con dos entrenamientos en terreno portugués.

"(Los dos positivos del Atlético) no tienen ningún impacto en nuestra preparación en ningún caso. No dejaremos que estas noticias nos afecten. Nosotros continuamos con normalidad y enfocados en el partido del jueves", expuso Julian Nagelsmann, el entrenador del bloque alemán, en declaraciones a la web de su club desde Estoril.

"UEFA tiene un protocolo que determina lo que hay que hacer. Los clubes han sido informados y el protocolo ha sido implementado. Hay un reglamento en vigor y si se mantienen sólo en dos casos asumo que no tendrá ninguna consecuencia para el partido del jueves", añadió.

Ni Correa, que era una opción para el once titular -Simeone había probado primero con él y después con Héctor Herrera en sus ensayos tácticos de estas dos últimas semanas-, ni Vrsaljko, que se recupera de una artroscopia en la rodilla izquierda que le ha apartado de los últimos once encuentros de su equipo, viajarán hasta allí.

Los dos casos positivos detectados el domingo, aislados en sus domicilios y asintomáticos, son baja para el torneo, como establece el protocolo de la UEFA, que también recoge un nuevo control a cada uno de los clubes participantes, ya en suelo portugués, el día antes de los partidos y cuyos resultados deben estar listos y comunicados al menos seis horas antes del inicio del encuentro.

Respecto al lateral derecho internacional croata, según explicó el Atlético, los servicios médicos del club rojiblanco han decidido que permanezca en su domicilio, "aunque su caso está considerado como resuelto por las autoridades sanitarias al haber generado anticuerpos (IgG) hace varios meses".

"Los doctores supervisarán el seguimiento de ambos jugadores tal y como marca el protocolo sanitario", añadió el Atlético, que retomó la actividad horas después de las pruebas negativas, a las 20.00 horas con un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda sin los dos positivos, y que este martes a las 13.00 tomará rumbo a Lisboa, un día más tarde de lo previsto. El plan inicial era haber viajado este lunes a las 20.00, pero fue alterado por los positivos.

Allí, Simeone desplazará a 25 futbolistas, incluido Thomas Partey, duda frente al Leipzig por una lesión muscular sufrida en la última jornada de LaLiga ante la Real Sociedad, el 19 de julio; 21 de ellos, incluido él, del primer equipo, más cuatro canteranos: el portero Álex dos Santos, el lateral izquierdo Manu Sánchez, el centrocampista Toni Moya y el delantero Rodrigo Riquelme.

Los porteros Jan Oblak y Antonio Adán; los defensas Kieran Trippier, Santiago Arias, Felipe Monteiro, Stefan Savic, José María Giménez, Mario Hermoso y Renan Lodi; los medios Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Héctor Herrera; los extremos Yannick Carrasco, Thomas Lemar y Víctor Machín 'Vitolo'; y los delanteros Álvaro Morata, Diego Costa, Ivan Saponjic, Joao Félix y Marcos Llorente completan la competitiva relación de jugadores disponibles para Lisboa.

25 hombres para armar la convocatoria y la alineación inicial frente al Leipzig, que mantiene la duda en el lateral derecho entre Santiago Arias y Kieran Trippier. En el resto de puestos estará formada, como probó también este lunes, por Oblak, en la portería; Savic y Giménez, en el centro de la defensa; Lodi, por la izquierda; Koke, Herrera, Saúl y Carrasco, en el medio del campo; y Marcos Llorente y Diego Costa, en la delantera.

Es el probable once de Simeone para el primero -o último- choque del Atlético en la novedosa fase definitiva por la Liga de Campeones, readaptada a las circunstancias de la pandemia del Covid-19, frente al Leipzig, en el reencuentro con la competición que más desvelo le provoca a la plantilla y al cuerpo técnico.