EE.UU. etiquetará productos de Hong Kong como ‘Hecho en China’

(Bloomberg) -- Estados Unidos ordenará que las importaciones de Hong Kong se etiqueten como ‘Hecho en China’ según un documento del Gobierno, en lo que representa la última escalada de las tensiones comerciales entre ambos países.

El aviso, publicado en el Registro Federal de EE.UU., dice que los artículos fabricados en Hong Kong e importados a EE.UU. deben indicar explícitamente que su origen es China. Esto comenzará a regir después del 25 de septiembre, según el documento.

El impacto real de las nuevas normativas en el comercio o la economía de Hong Kong probablemente será limitado ya que hay pocas exportaciones directas de la ciudad a EE.UU. La gran mayoría de los envíos de la ciudad a EE.UU. consiste en reexportaciones o artículos que pasan por su territorio sin modificaciones sustanciales.

De los cerca de 304.000 millones de dólares de Hong Kong (US$39.000 millones) que la ciudad exportó a EE.UU. el año pasado, solo alrededor de 1,2% correspondió a exportaciones nacionales, según datos del Departamento de Estadísticas y Censos de Hong Kong. Casi 80% fueron reexportaciones de China a EE.UU.

El cambio se debió a la orden ejecutiva que implementó en julio el presidente Donald Trump que pone fin al estatus especial de Hong Kong con EE.UU. “debido a la determinación de que Hong Kong ya no es lo suficientemente autónomo para justificar el trato diferencial en relación con China”, señala el aviso.

El Gobierno de Hong Kong protestó por el anuncio, que dijo que ignoraba el “papel único” de Hong Kong como miembro de la Organización Mundial del Comercio. El Gobierno de la ciudad discutirá la decisión con EE.UU. a través de su oficina en Washington DC, según su comunicado, y no descartó tomar medidas contra la decisión estadounidense.

La medida de EE.UU. Se conoce después de las sanciones anunciadas por China a 11 estadounidenses en represalia por medidas similares impuestas por EE.UU. el viernes.

Nota Original:U.S. to Label Hong Kong Goods as China-Made as Tensions Rise (3)

