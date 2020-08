EEUU.- Biden configura el equipo de su futura compañera de fórmula a la espera del inminente anuncio

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha incluido a personas de su confianza en el equipo que acompañará a su futura compañera de fórmula, cuyo nombramiento podría ser cuestión de horas o días, según coinciden diversos medios norteamericanos.



Liz Allen, portavoz de Biden durante su etapa como 'número dos' de Barack Obama, llevará la comunicación de la mujer que acompañará en noviembre al candidato como aspirante a la vicepresidencia. Karine Jean-Pierre, actual asesora de Biden, ejercerá de jefa de gabinete de su futura compañera, dentro de un equipo del que también forma parte Sheila Nix, asesora del exvicepresidente.



Biden, que ha prometido designar a una mujer como compañera, habría intensificado en los últimos días los contactos con las actuales candidatas, si bien a nivel oficial no han trascendido nombres. Entre los nombres que suenan en las quinielas están las senadoras Kamala Harris y Elizabeth Warren, así como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice.



Una fuente cercana a Biden ha defendido en declaraciones a The Hill que Harris, rival de Biden en las primarias, es una elección "sin apenas riesgo", ya que no arrastra polémicas a sus espaldas y tiene influencia en el Congreso. Warren sería la opción de los progresistas, aunque los medios especulan que Biden optará por una mujer afroamericana.



Más de un centenar de influyentes hombres negros firmaron el lunes una carta abierta para pedirle a Biden que tuviese en cuenta la cuestión racial. "No elegir a una mujer negra en 2020 implicaría que perderías las elecciones", advirtieron en el texto, según la cadena CNN.