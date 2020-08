Economía/Empresas.- Amazon extiende a siete países más su plan contra las falsificaciones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha ampliado a sus tiendas de Arabia Saudí, Australia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Singapur y Turquía su programa para luchar contra las falsificaciones, denominado 'Project Zero', que está así disponible en 17 tiendas de la multinacional en todo el mundo, incluido España.



Lanzado en 2019, 'Project Zero' permite a las marcas y a Amazon luchar contra las falsificaciones y tiene como objetivo garantizar que los clientes siempre reciban productos auténticos cuando compren en Amazon.



Hasta el momento se han inscrito a esta iniciativa más de 10.000 marcas en todo el mundo, incluyendo grandes marcas mundiales como Arduino, BMW, Salvatore Ferragamo y Veet, o startups como ChessCentral, LifeProof y OtterBox, entre muchas otras.



Este programa de Amazon utiliza protecciones automatizadas mediante 'machine learning', así como herramientas de autogestión para eliminar productos falsificados que proporcionan a las marcas la posibilidad de eliminar directamente los productos fraudulentos de las tiendas de Amazon, y la serialización y trazabilidad de los productos, lo que permite escanear individualmente y confirmar la autenticidad de cada una de las compras de los productos inscritos de una marca en las tiendas de Amazon.



"Amazon se compromete a proteger a nuestros clientes y a las marcas con las que colaboramos en todo el mundo", ha afirmado Dharmesh Mehta, vicepresidente mundial de Customer Trust y Partner Support de Amazon. "Project Zero ha sido un salto adelante en la protección de las marcas, especialmente para aquellas que utilizan sus tres componentes", ha añadido.



Las marcas que estén inscritas en 'Project Zero' y que ya tengan una marca registrada en uno de los países recientemente lanzados podrán utilizar automáticamente las herramientas de la iniciativa en estas tiendas adicionales.



Asimismo, en su lucha contra las falsificaciones, Amazon ha lanzado recientemente la Unidad contra los delitos de falsificación (Counterfeit Crimes Unit), un equipo mundial que investigará y emprenderá acciones legales contra los posibles infractores, protegiendo a los clientes, los colaboradores comerciales y las marcas.