24/08/2018 Economía.- Fluidra compra la empresa brasileña Ten Four . Llega a un acuerdo con la danesa Dantherm para la venta de SET Energietechnik GmbH CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA ECONOMIA FLUIDRA



Llega a un acuerdo con la danesa Dantherm para la venta de SET Energietechnik GmbH



BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)



Fluidra ha comprado la empresa brasileña Ten Four, especializada en la producción y venta de productos químicos para el tratamiento de piscinas y bienestar, pasando así a formar parte de su plataforma en América Latina, según ha informado en un comunicado este martes.



Con esta adquisición, Fluidra destaca que se convierte en la única empresa en el mercado brasileño que ofrece tanto equipos de piscina como productos para el cuidado del agua, lo que ha remarcado que aporta "un importante valor añadido" para sus clientes.



El hasta ahora propietario de Ten Four continuará en la compañía como gerente e informará al responsable general de Fluidra en Latinoamérica, José R. Fornieles.



El consejero delegado de Fluidra, Bruce Brooks, ha valorado está incorporación como "una gran noticia" para todos sus clientes de América Latina.



"Nos permite construir un futuro común lleno de oportunidades y sinergias y seguir creando valor para nuestros accionistas", ha expuesto Brooks.



VENTAS DE 2,7 MILLONES



Ten Four cuenta con unas ventas anuales de alrededor de 17 millones de reales brasileños, cifra equivalente a unos 2,7 millones de euros, y tiene unas instalaciones de en torno a 6.000 metros cuadrados en la ciudad de Valinhos, en las afueras de São Paulo, que permitirán a Fluidra contar con un centro químico-industrial para cubrir el mercado de América Latina.



La compañía brasileña está especializada en el negocio de marca blanca, principalmente en la producción de cloro sólido, algicidas y reguladores de pH, y servirá a Fluidra como plataforma para el desarrollo de la gama química 'AstralPool'.



ACUERDO CON DANTHERM



Por otra parte, Fluidra ha llegado a un acuerdo con la firma danesa Dantherm para la venta de SET Energietechnik GmbH, fabricante alemán especializado en equipos de deshumidificación y climatización para piscinas, que fue adquirido por Zodiac en 2013.



Dantherm, con base en Skive (Dinamarca), es un proveedor de productos y soluciones de climatización para diversas aplicaciones de la climatización incluyendo la calefacción, deshumidificación, enfriamiento y ventilación.



Brooks ha valorado que la adquisición de SET le supondrá a Dantherm "una gran oportunidad" para un mayor desarrollo de sus productos y la introducción en nuevos mercados.