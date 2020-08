Economía.- El Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que Argentina tiene un problema "grande" con la deuda del FMI

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz considera que Argentina tiene un "problema grande con la enorme deuda del FMI", que se sitúa en torno a los 45.000 millones de dólares (unos 38.236 millones de euros), además de tener otras muchas reformas económicas pendientes.



Así lo ha manifestado Stiglitz en una entrevista a 'Forbes Argentina', en la que, si bien reconoce la magnitud de la deuda, también apunta que el organismo internacional ha cambiado.



"No sé si los 20 años que me pasé criticándolos motivaron ese cambio, pero estoy muy contento de que haya habido un cambio, al menos por ahora, y que sea en la dirección correcta", apunta Stiglitz, quien valora positivamente que la actual directora gerente, Kristalina Georgieva, sea la primera directora proveniente de un mercado emergente.



Al economista, según afirma, le gustó "mucho el rol constructivo que asumieron (el FMI)" para que las negociaciones en la deuda externa llegaran a buen puerto, a través del análisis de la sostenibilidad de la deuda argentina y reconociendo que la "austeridad nunca es una solución posible".



Por otro lado, Stiglitz ha subrayado el papel del ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, que fue su pupilo en el ámbito académico, destacando que el país "no podría haber sido más afortunado de tener como encargado de reestructurar la deuda soberana al administrador que más sabe del tema".