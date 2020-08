¿Dónde está Carmen Bazán tras la muerte de Humberto Janeiro?

05/06/2013 Carmen Bazán, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Carmen Bazán se ha convertido en una de las protagonistas involuntarias del último adiós a Humberto Janeiro, por su ausencia tanto en la capilla ardiente como en el entierro. Pese a estar muy unida a sus hijos Humberto Jr, Jesús, Carmen y Víctor, la matriarca de "Ambiciones" ha preferido mantenerse al margen en la despedida del que fue su marido durante más de treinta años.



Y es que el matrimonio, separado desde el año 2003, no tenía ningún tipo de relación desde entonces. Las múltiples infidelidades de Humberto causaron un dolor imperdonable en Carmen. Después de tomar la dura decisión de romper su matrimonio, la gaditana evitaba saber nada acerca de las aventuras y desventuras amorosas del padre de sus hijos, primero con Angelita, y después con Camila Naranjo, con quien pasaría los últimos años de su vida.



Por ello, a quienes la conocen, no les ha extrañado que Carmen haya preferido no asistir al funeral de Humberto. Demasiados recuerdos y demasiado dolor para la madre de Jesulín de Ubrique, que imaginamos estará pasando por uno de los peores momentos de su vida tras la muerte del que fue su gran amor.



Consciente de que su imagen es una de las más buscadas, Carmen ha decidido abandonar El Bosque - localidad muy cercana a Ubrique, donde reside - y alejarse del foco mediático durante una temporada. Hemos podido ver la casa de la matriarca de "Ambiciones" cerrada a cal y canto. ¿Dónde se estará refugiando la suegra de María José Campanario en estos momentos? Seguiremos informando