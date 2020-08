DATOS- Los esfuerzos para conseguir una vacuna para el coronavirus

11 ago (Reuters) - Se están desarrollando y probando más de 150 vacunas en todo el mundo para detener la pandemia de COVID-19, con 28 en pruebas clínicas en humanos, según la Organización Mundial de la Salud. Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar la aprobación a una vacuna COVID-19 después de menos de dos meses de pruebas en humanos, dijo el martes el presidente Vladimir Putin. La siguiente lista muestra los últimos avances de los principales fabricantes de medicamentos e institutos de investigación que han comenzado a realizar pruebas con humanos para sus candidatos a la vacuna. Empresa Situación actual Fase de desarrollo No corresponde El regulador ruso aprobó En fase final de una vacuna contra el pruebas clínicas coronavirus llamada Sputnik V, desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú. AstraZeneca La vacuna produjo una Etapa final de Plc respuesta inmune en las estudio en 1.077 primeras etapas de las adultos sanos pruebas; los ensayos en las últimas etapas están actualmente en curso. Sinopharm Está desarrollando dos Comenzó la última vacunas, una de las cuales etapa de pruebas en se ha mostrado prometedora Bahréin con pruebas en humanos. a unos 15.000 voluntarios en Abu Dabi. Pfizer Inc La vacuna produjo Comenzó un estudio y anticuerpos que global que pretende BioNTech SE neutralizaron el virus en reclutar a 30.000 las primeras etapas de las voluntarios pruebas. Moderna Inc Dice que está en camino de La etapa final de producir hasta 1.000 pruebas en 30.000 millones de dosis al año, a sujetos comenzó el partir de 2021. 27 de julio. Sinovac Publicó resultados Inició las pruebas Biotech Ltd positivos de pruebas de finales en etapa media de su vacuna. Indonesia. CanSino Los primeros resultados La fase final de Biologics mostraron que la vacuna de pruebas comenzó en la compañía china es Arabia Saudita. segura. Inovio Pharma La candidata, que resultó Se planifican ser segura, indujo pruebas de etapa respuestas inmunes en intermedia. voluntarios sanos en un estudio de etapa temprana. Chongqing La unidad de la compañía Pruebas de etapa Zhifei china Anhui Zhifei Longcom intermedia. Biological Biopharmaceutical ha Products comenzado las pruebas en humanos. Bharat Biotech La vacuna está aprobada Las pruebas para pruebas con humanos en tempranas e la India. intermedias comenzaron en julio. Johnson & Está en conversaciones con Las pruebas Johnson Japón, la Fundación Bill y iniciales comenzaron Melinda Gates y la Unión en julio y los Europea para la asignación ensayos finales de vacunas, informó están previstos para Reuters. septiembre. Novavax Inc La vacuna produjo altos En conversaciones niveles de anticuerpos, con el Japón, la según los datos iniciales Fundación Bill y de un pequeño estudio. Melinda Gates y la Unión Europea para la asignación de vacunas, informó Reuters. GlaxoSmithKlin Se asoció con Sanofi SA Las pruebas e Plc para desarrollar iniciales comienzan una vacuna. en septiembre. CureVac La biotecnología alemana En pruebas espera datos en septiembre iniciales. u octubre; registró una IPO en Estados Unidos. Clover El desarrollador chino En pruebas Biopharmaceuti recibió 66 millones de iniciales. cals dólares de inversión de un grupo de respuesta a la epidemia. No corresponde Los científicos del En pruebas Imperial College de Londres iniciales. están haciendo pruebas para una posible vacuna contra el coronavirus. Genexine Inc Genexine de Corea del Sur En pruebas ha comenzado las pruebas de iniciales. su vacuna en humanos. No corresponde Investigadores del En pruebas Instituto de Biología iniciales. Médica de la Academia China de Ciencias Médicas están probando una vacuna contra el coronavirus. Walvax Las pruebas patrocinadas En pruebas Biotechnology por la compañía china, iniciales. Co junto con un instituto de investigación militar del país, han comenzado. Medicago Estudia una vacuna de base En pruebas vegetal. iniciales. Cadila Planea terminar las pruebas En pruebas Healthcare Ltd de la etapa final a iniciales. principios de 2021. No corresponde La Universidad de En pruebas Queensland comenzó las iniciales. pruebas en humanos en colaboración con la compañía biotecnológica australiana CSL . Arcturus Inyectó al primer grupo de En pruebas Therapeutics participantes de la primera iniciales, los y etapa de los ensayos resultados se Duke-NUS clínicos. esperan el cuarto trimestre Osaka Una prueba en un solo En pruebas University, centro con 30 voluntarios iniciales. AnGes, Takara sanos. Bio Kentucky Tenía previsto comenzar las En pruebas BioprocessingI pruebas de la vacuna en 180 iniciales. nc adultos el 31 de julio. Vaxine Pty Espera comenzar las pruebas En pruebas Ltd/Medytox de la etapa intermedia en iniciales. las próximas semanas. Medigen Espera comenzar el estudio En pruebas Vaccine de la etapa inicial en 45 iniciales. Biologics personas el 1 de Corp/NIAID/Dyn septiembre. avax Merck & Co Inc Espera comenzar las pruebas Se planifican las en humanos de sus vacunas pruebas iniciales. experimentales a finales de este año. (Reporte de Vishwadha Chander y Manas Mishra en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)