Cultura.- Zac Efron protagonizará el remake de Tres hombres y un bebé para Disney+

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Zac Efron ya tiene nuevo proyecto. El actor protagonizará el remake de Tres hombres y un bebé, película que se podrá ver en Disney+.



Tal como señala Variety, Gordon Gray ejercerá como productor mientras que Will Reichel se encargará del guion. Por el momento se desconoce quién dirigirá la cinta.



La película original, remake de la comedia francesa Tres solteros y un biberón, se estrenó en 1987 y estuvo protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson. Las estrellas dieron vida a tres solteros que viven un estilo de vida sin preocupaciones y comparten un apartamento en la ciudad de Nueva York. El trío se ve obligado a adaptarse a la paternidad cuando una niña, hija del personaje de Danson, aparece en su puerta.



Ese guion, escrito por Jim Cruickshank y James Orr, está basado en la película francesa Tres solteros y un biberón, lanzada en 1985. Leonard Nimoy dirigió Tres hombres y un bebé, que fue un éxito de taquilla mundial y recaudó 167 millones de dólares a nivel mundial a partir de un presupuesto de 11 millones. Selleck, Guttenberg y Danson se reunieron en 1990 en la secuela Tres hombres y una pequeña dama, que alcanzó los 71 millones de dólares a nivel global.



Efron saltó a la fama en 2006 gracias a su rol de Troy Bolton en High School Musical. Posteriormente ha aparecido en títulos como 17 otra vez, Hairspray, El gran showman, The disaster artist o la saga Malditos vecinos. Recientemente dio vida al asesino en serie Ted Bundy en Extremadamente cruel, malvado y perverso de Netflix.



Pero el intérprete no solo ha hecho ficción ya que este año ha estrenado Zac Efron: Con los pies en la tierra, un programa de viajes para Netflix que le ha llevado a destinos como Islandia, Costa Rica o Francia.