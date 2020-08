Cultura.- Star Wars: Adria Arjona ficha por las serie de Cassian Andor en Disney+

11/08/2020 Adria Arjona se une a la serie de Cassian Andor de Disney+ CULTURA NBC / LUCASFILM



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Entre los próximos proyectos de Star Wars está la serie de Cassian Andor, que se podrá ver en Disney+. La ficción estará protagonizada por Diego Luna y recientemente se ha desvelado que también contará con Adria Arjona.



Arjona se une así a Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Alan Tudyk y Kyle Soller, miembros del reparto confirmados hasta el momento. Se desconoce qué personaje interpretará la actriz.



Tony Gilroy, que ya ejerció como co-guionista de Rogue One, será el showrunner de la producción. Disney había anunciado previamente que la ficción se estrenaría en 2021, pero se desconoce si la pandemia de COVID-19 alterará la fecha de estreno o de inicio de producción. La trama se centra en el rebelde Andor antes de los eventos de Rogue One, en los primeros días de la Rebelión contra el Imperio. El proyecto ha sido descrito como un "thriller de espías".



Arjona se hizo un hueco en la pequeña pantalla interpretando a Emily en la segunda temporada de True Detective. Posteriormente apareció en Emerald City, Triple Frontera, Good Omens y 6 en la sombra. La intérprete aparecerá próximamente en Morbius junto a Jared Leto y en Sweet Girl con Jason Momoa.



Disney+ lanzó el pasado noviembre The Mandalorian, su primera serie del universo Star Wars. Además de la producción de Cassian Andor, la compañía también ha puesto en marcha una ficción de Obi-Wan Kenobi encabezada por Ewan McGregor. Además, la co-creadora de Muñeca rusa, Leslye Headland, está desarrollando una serie de Star Wars protagonizada por personajes femeninos.