Cuba mantiene la tendencia al alza en contagios de COVID-19 con 47 nuevos casos

Varias personas esperan su turno para comprar en una panadería, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 11 ago (EFE).- Cuba mantiene la tendencia al alza en los contagios diarios de la COVID-19 con 47 nuevos casos este martes, de ellos 39 en La Habana, epicentro cubano de la epidemia que ha lastrado el avance del país hacia la reapertura.

La cifra de hoy es inferior a los 93 infectados de este lunes, la más alta hasta el momento, pero continúa en la línea de los reportes de los últimos días, en torno al medio centenar, relacionados principalmente con los recientes brotes en la capital.

Así, la isla acumula 3.093 positivos, de los que ya se han recuperado 2.742 pacientes -12 en el día-, para un 88,6 % del total, mientras el recuento de fallecidos se mantiene en 88 desde hace una semana, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, precisó que en hospitales cubanos permanecen 1.049 pacientes, entre ellos 531 casos activos, de los que 525 evolucionan de manera estable, dos se reportan en estado crítico y cuatro graves. Otras 11.340 personas permanecen aisladas en sus hogares.

Entre los contagios de hoy, 32 son contactos de otros casos confirmados, en 15 no se identifica aún la fuente del contagio y 28 se mostraron asintomáticos en el momento de la prueba, especificó el doctor Durán en su comparecencia televisiva habitual.

Estos enfermos se detectaron entre 4.054 muestras PCR completadas la víspera, con lo que el total de estas pruebas realizadas se eleva a 305.562, complementadas con miles de kits rápidos.

De los nuevos casos -46 cubanos y un extranjero-, cuatro residen en la occidental provincia de Artemisa, cuatro en la central Villa Clara y 39 en La Habana, que después de poco más de un mes estancada en la fase 1 de reapertura abandonó esta semana la desescalada y regresó a fase epidémica ante el rápido aumento de los contagios.

La vecina Artemisa retrocedió a la etapa 2 -con la localidad de Bauta en fase 1-, mientras el resto del país continúa en la tercera y última fase de reapertura.

CIUDAD CERRADA

Hasta ahora la capital cubana registra siete eventos de transmisión local y 31 focos diseminados en 12 de sus 15 municipios.

En la ciudad se volvió a suspender el transporte público, se decretó nuevamente el cierre de establecimientos gastronómicos -ahora solo con servicio a domicilio-, y se prohibió el acceso a piscinas y playas, al tiempo que se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla fuera de las casas.

Aunque no se instituyó el confinamiento obligatorio, el Gobierno insiste en su llamado a salir de los hogares solo a lo necesario y ha anunciado grandes multas a los infractores.

Según ha podido comprobar EFE, desde el restablecimiento de las medidas se ven menos coches en las calles, donde por el contrario no ha disminuido el trasiego de peatones, al menos en las principales avenidas.

Frente a los comercios continúan las sempiternas filas, ahora mayores debido al desabastecimiento agravado por la actual crisis sanitaria.