Coronavirus.- Argentina supera los 250.000 casos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sopesa retrasar las reaperturas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Argentina ha notificado este lunes un incremento de 7.369 contagios en las últimas 24 horas, por lo que son ya 253.868 los casos acumulados desde el primero registrado el pasado 3 de marzo, mientras que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires evalúan retrasar un poco más las reaperturas y flexibilizaciones previstas para los próximos días.



La nueva cifra de contagios es una de las más altas desde que comenzó la pandemia en Argentina, en donde las últimas 159 muertes registradas han elevado el total de víctimas mortales a 4.764



El epicentro de la pandemia continúan siendo la Gran Región de Buenos Aires, con 5.402 nuevos contagios contabilizados en la Provincia, y 1.047 en la Ciudad Autónoma porteña, presidida por Horacio Larreta, quien tras reunirse con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sopesa la posibilidad de retrasar las estrategias de reapertura económica y de movilidad previstas para los próximos días.



Larreta tenía previsto permitir algunas actividades deportivas al aire libre, además de la reapertura de bares y restaurantes, siempre y cuando presten sus servicios en el exterior y no dentro de los locales, y nuevos protocolos de actuación en espacios públicos.



No obstante, desde el Gobierno de Argentina la cautela es máxima y tal y como han insistido en varias ocasiones se contempla una vuelta a las medidas de confinamiento más restrictivas si la situación no da muestras de mejorar.