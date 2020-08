Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Rusia registra una vacuna contra el coronavirus, Trump evalúa seriamente un recorte de impuestos a las ganancias de capital y las conversaciones de estímulo siguen estancadas en el Congreso.

¿Una vacuna?

El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia registró una eficaz vacuna contra el coronavirus que genera inmunidad, y agregó que una de sus hijas ya la recibió. El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, señaló que continuarán las pruebas mientras se pone en marcha la producción en dos plantas. El registro de la vacuna se produce en medio de positivas noticias sobre la pandemia en algunos focos: Hong Kong informó una disminución en los casos nuevos; las hospitalizaciones en Texas se encuentran en sus niveles más bajos desde principios de julio y el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que se observaron alentadoras señales en los últimos datos.

Cambio de opinión

Tras pronunciarse en contra de la medida hace casi un año, el presidente Donald Trump dijo ayer que está evaluando muy seriamente una reducción del impuesto a las ganancias de capital. Si bien el presidente no puede reducir la tasa sin la aprobación del Congreso, podría emitir una orden ejecutiva que reduzca las ganancias imponibles por medio de la tasa de inflación. Si bien una medida de este tipo sobre el impuesto a las ganancias de capital beneficiaría principalmente a los hogares de altos ingresos, Trump también dijo que quería implementar una reducción del impuesto a la renta media, algo que es poco probable que el Congreso apruebe antes de fin de año. El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, ha dicho en ocasiones anteriores que duplicaría el impuesto a las ganancias de capital para los que ganan más.

Mientras tanto, en el Congreso

Las acciones ejecutivas que el presidente Trump estableció el fin de semana que pretenden apuntalar la economía estadounidense mientras las conversaciones de estímulo permanecen estancadas en el Congreso parecen no haber hecho mucho por dar urgencia a las negociaciones. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, se culparon mutuamente ayer por el estancamiento de las negociaciones, y no lograron mucho avance en cuanto a nuevas ideas. La insistencia de McConnell en que cualquier proyecto de ley que se apruebe debe incluir protección de responsabilidad legal para empresas, escuelas y universidades se ha convertido en un gran obstáculo para los demócratas.

Suben los mercados

Los mercados bursátiles mundiales muestran importantes avances esta mañana, ya que los inversionistas ven con buenos ojos las positivas noticias sobre el virus, los posibles recortes de impuestos y una sorpresiva alza en la confianza alemana. El índice MSCI Asia-Pacífico subió 1,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 2,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 había avanzado 2,1% a las 5:50 a.m., hora del este, donde las acciones del sector de viajes eran las que mostraban el mejor desempeño mientras todos los sectores industriales subían. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una sólida apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,6% y el oro caía a US$2.050 por onza.

También hoy…

El índice de seguros de protección de pagos (PPI, por sus siglas en inglés) para julio en Estados Unidos se da a conocer a las 8:30 a.m. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablarán más tarde. Georgia, Connecticut, Wisconsin, Minnesota y Vermont celebran primarias y segundas vueltas. Canada Goose Holdings Inc. informa sus resultados.

