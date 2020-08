Ciclismo.- Félix García Casas: "La concentración en Altea ha sido un revulsivo tras tantos meses sin poder juntarnos"

11/08/2020 Félix García Casas habla con los componentes de la selección española de ciclismo adaptado COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA DEPORTES ALICANTE RFEC



El seleccionador nacional de ciclismo adaptado, Félix García Casas, aseguró que lo positivo de la concentración que han realizado del 5 al 9 de agosto en Altea (Alicante) por haber sido "un revulsivo" después de no haberse podido juntar durante el confinamiento por el coronavirus.



"Esta concentración ha sido un revulsivo tras tantos meses sin poder juntarnos. Estoy muy satisfecho porque he encontrado a los corredores a un nivel alto de forma y de motivación. Si tuviéramos una competición en 10 días estoy seguro que estarían listos para estar delante", celebró García Casas en declaraciones facilitadas este martes por la RFEC.



El técnico remarcó que la selección "mantiene la motivación" y que sus componentes "van a seguir entrenando tan duro como hasta ahora a pesar de que apenas habrá calendario internacional para la especialidad de Ciclismo Adaptado en 2020".



"Lejos de pensar que hemos perdido un año, tenemos que darnos cuenta que los deportistas han puesto los medios durante este periodo para seguir evolucionando su nivel físico para disputar en las mejores condiciones posibles los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021", añadió el madrileño.



En la localidad alicantina, se reunió el grupo de Alto Rendimiento de Carretera que está integrado por Ricardo Ten (MC1), Maurice Eckhard (MC2), Eduardo Santas (MC3), Óscar Higuera (MC4), Gonzalo García Abella (MT1), Joan Reinoso (MT2), Sergio Garrote (MH2), Israel Rider (MH3), Luis Miguel García-Marquina (MH3), Ginesa 'Kuki' López-Irene Méndez (WB) e Ignacio Ávila y Joan Font (MB). Adolfo Bellido y Noel Martín también forman parte de él, pero no pudieron acudir a esta concentración.



"Esto ha sido una bombona de oxígeno tremenda después de un momento tan difícil como fue el confinamiento. Volver a trabajar con todo el equipo, recuperar sensaciones con la bicicleta y estar junto a mis compañeros ha sido algo fabuloso", señaló Sergio Garrote, subcampeón del mundo tanto de crono como de ruta de la clase H2 de bicicletas de mano.



Por su parte, el valenciano Ricardo Ten, campeón del mundo en pista y en ruta, recordó que tenían "muchas ganas de volver a tener actividad" y de poder reunirse todo el equipo. "Esta concentración ha sido importante para activarnos a falta de pruebas en el calendario. También es importante poder seguir haciendo convivencia y comenzar a trabajar para ese gran objetivo que siguen siendo los Juegos Paralímpicos de Tokio", admitió.