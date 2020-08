China.- Next Digital sube más del 1.100% en respuesta al arresto en Hong Kong de su fundador, el magnate Jimmy Lai

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los títulos de Next Digital, la empresa de medios de comunicación propietaria del periódico 'Apple Daily', uno de los más populares de Hong Kong, acumulan una revalorización del 1.122% en las dos últimas sesiones como reacción a la detención este lunes de su fundador y consejero delegado, el empresario Jimmy Lai, junto a otras seis personas acusadas de supuestas violaciones de la nueva ley de seguridad nacional.



La cotización del grupo editorial ha concluido la sesión de este martes con una subida del 331,37%, que en algunos momentos de la jornada llegó a ser del 654%, tras haberse anotado ayer un alza del 183,33% después de que diversas personalidades hicieran públicas sus compras de acciones de la empresa como respuesta a la detención de Lai, conocido por su activismo y las críticas de sus medios a las políticas de Pekín.



En este sentido, el antiguo columnista financiero de 'Apple Daily' Stanley Wong hacía público ayer que había adquirido 1,2 millones de acciones de Next Digital como demostración de su "aprecio a Jimmy Lai, a sus logros comerciales, su valentía y su persistencia para dirigir sus medios", aunque posteriormente comunicó la venta de los títulos y la donación de parte de las plusvalías a un fondo de becas en la Universidad China de Hong Kong.



Por su parte, la cantante hongkonesa Denise Ho confirmaba a través de las redes sociales que había adquirido acciones de Next Digital, definiendo a la empresa como "la acción barata más valiente de la historia".



El impulso de la valoración de las acciones de Next Digital puede ofrecer un apoyo financiero a Lai, propietario del 71% de la compañía, después de que la capitalización bursátil de esta haya aumentado hasta los 2.840 millones de dólares hongkoneses (311 millones de euros) desde los alrededor de 350 millones de dólares de Hong Kong (38 millones de euros) de la semana pasada.



El consejo de administración de la compañía de medios se ha visto obligado a emitir un comunicado a instancias de la Bolsa de Hong Kong en el que reconoce las recientes fluctuaciones en el precio y el volumen de acciones de la compañía, pero subraya que desconoce que haya alguna razón que explique el comportamiento ni ninguna información que deba comunicarse al mercado.



"(El consejo) no tiene conocimiento de ninguna razón de estos movimientos de precios y volumen o de cualquier información que deba anunciarse para evitar un mercado falso respecto de los valores de la compañía o de cualquier información privilegiada que deba ser divulgada", anunció la empresa.



La Policía de Hong Kong anunció este lunes que, amparada por el artículo 29 de la nueva ley de seguridad nacional, había realizado la detención de siete personas de entre 39 y 72 años acusadas de poner en peligro la seguridad nacional, después de que los sospechosos hubieran sido sorprendidos pactando "con un país extranjero" o "elementos externos".



La nueva ley de seguridad nacional, promulgada por Pekín para Hong Kong, persigue la sedición, la traición, el separatismo y la injerencia extranjera y podría derivar, por primera vez, en la apertura de oficinas de agencias de seguridad chinas en la ex colonia británica.



Hong Kong está inmerso en una escalada de tensión que comenzó el año pasado por una polémica ley de extradición a la China continental, aunque finalmente fue desechada, y que ha continuado en los últimos meses por la ley de seguridad nacional, que fue aprobada en junio.



Los activistas hongkoneses, ONG y gobiernos occidentales ven en este fortalecimiento del control de Pekín sobre el territorio una amenaza al régimen de derechos y libertades del que disfruta Hong Kong conforme al acuerdo entre China y Reino Unido para devolver la ex colonia a soberanía china.