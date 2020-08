Cancelado el festival de música nipón que quería ser el primero pospandemia

El DJ y productor estadounidense de música electrónica Steve Aoki. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Tokio, 11 ago (EFE).- Los organizadores del festival de música nipón Supersonic anunciaron hoy la cancelación de este evento que estaba previsto para finales de septiembre, y que aspiraba a ser uno de los primeros con cartel internacional y asistencia multitudinaria en celebrarse durante la pandemia.

El festival "no tendrá lugar este año debido a la continuada propagación del COVID-19", dijeron en un comunicado los organizadores, que también señalaron "la imposibilidad de que accedan a Japón los músicos extranjeros" que habían sido anunciados en el cartel debido a las restricciones migratorias que aplica el país.

El evento estaba previsto en Tokio y Osaka entre los días 19 y 21 de septiembre, e iba a contar con populares artistas extranjeros como Wu-Tang Clan, Black Eyed Peas, Steve Aoki, Liam Gallagher, Fat Boy Slim o Skrillex, además de bandas niponas.

El Supersonic iba a celebrarse este año en septiembre en lugar del Summer Sonic, un festival que se viene organizando cada agosto desde 2000 en las mismas ciudades y que este verano fue cambiado de fechas y de nombre para no coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio, que a su vez han sido pospuestos por la pandemia.

La compañía promotora puso en marcha una campaña de venta anticipada de entradas y de "crowdfunding" para "poder garantizar que el evento se iba a celebrar" a pesar de la pandemia y que iba a contar con las medidas de seguridad sanitaria necesarias.

Entre ellas, tenían previsto habilitar termómetros digitales en los accesos al festival, distribuir mascarillas para todo el público e instalar dispensadores de gel desinfectante, aunque los organizadores han llegado a la conclusión de que estas medidas no iban a ser suficientes.

"Si no podemos proteger la seguridad de la audiencia, los artistas, y los trabajadores, el festival no puede celebrarse", señalaron los promotores en un comunicado publicado este martes.

Asimismo, anunciaron que las entradas que fueron adquiridas serán válidas para la edición 2021 del festival, y que también devolverán el importe de las mismas para quienes prefieran esa opción.