Bolivia.- Miembros del TSE de Bolivia piden reconsiderar la fecha de los comicios para acabar con el "conflicto social"

14/09/2018 El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia SUDAMÉRICA BOLIVIA POLÍTICA TWITTER / @TSEBOLIVIA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Daniel Atahuachi y Francisco Vargas, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), han pedido este martes al presidente del organismo, Salvador Romero, reconsiderar la fecha de los comicios para acabar con el "conflicto social".



En una carta a la que ha tenido acceso la emisora de radio Cepra, los vocales han señalado que la solicitud se debe a los "acontecimientos actuales de conflictividad que tienden a agravarse día tras día".



La misiva ha sido enviada después de ocho días de protestas por parte de los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente boliviano Evo Morales, que han rechazado retrasar los comicios un mes, hasta el 18 de octubre, a causa de la pandemia.



Los vocales en cuestión consideran que el país está viviendo momentos de "zozobra" debido al estancamiento del diálogo entra las partes y han recalcado que no debe haber "posturas inflexibles" al respecto. Además, han instado a las partes a mantener conversaciones sobre la fecha electoral.



Estos miembros del TSE son los mismos que no vieron con buenos ojos que el TSE anunciara una nueva fecha para los comicios sin que esta fuera sometida a votación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Se trata de un nuevo episodio de la crisis política y social que arrastra Bolivia desde las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre, cuyos resultados fueron calificados de "irregulares" por parte de la oposición, que contó el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Morales dimitió y se exilió --primero a México y luego a Argentina--, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.



Los partidos acordaron repetir las elecciones el 3 de mayo pero tuvieron que ser aplazadas por el coronavirus. Ante la imposibilidad de fijar una nueva fecha, el Congreso --controlado el MAS-- señaló el 6 de septiembre, algo aceptado en un principio por el TSE, aunque no tanto por el Gobierno, que insistía en aplazar aún más los comicios.