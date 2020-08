Argentina prevé llegar a un acuerdo con el FMI a principios de 2021

En la imagen, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- El Gobierno argentino anticipó este martes que las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda por unos 45.000 millones de dólares serán "duras" y demandarán varios meses, por lo que estimó que el acuerdo se alcanzaría recién a principios del año próximo.

Las negociaciones con el FMI representan "el próximo paso" del Gobierno del peronista Alberto Fernández para avanzar en la normalización de los problemas macroeconómicos de Argentina, luego del acuerdo alcanzado con los principales acreedores privados para reestructurar la deuda soberana en dólares bajo ley extranjera, en un canje que cerrará el próximo 24 de agosto, subrayó hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"El Fondo es otro paso que debemos dar, son aproximadamente 45.000 millones de dólares que tomó el Gobierno previo bajo la expectativa de que iba a dar un shock de confianza. No pasó y ahora tenemos una montaña de vencimientos entre septiembre de 2021 y 2024 a los que no podemos hacer frente en las condiciones en que está Argentina", advirtió Guzmán en declaraciones a radio Metro.

NEGOCIACIONES "DURAS Y COMPLEJAS"

El jefe del Palacio de Hacienda subrayó que la relación con la secretaria gerente del FMI, Kristalina Georgieva, "ha sido muy constructiva pero no quita que esto va a ser una negociación dura, compleja".

"Justamente por la complejidad y la cantidad de detalles que hay que negociar no lo vemos rápido. Va a llevar meses, inclusive es posible que recién a principios del año que viene se pueda llegar a un acuerdo", estimó Guzmán.

El ministro precisó que, a diferencia del acuerdo que firmó "en pocas semanas" el anterior presidente Mauricio Macri (2015-2019) en 2018 con el FMI para acceder al histórico préstamo que le permitiera hacer frente a la crisis que se había acelerado tras la devaluación del peso, el Gobierno de Fernández buscará generar ahora un debate más amplio que "va a llevar tiempo".

El programa "stand by" que acordó el Gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional "se basó en un combo de contracción fiscal y contracción monetaria en un momento de recesión y los resultados quedaron a la vista: todos los indicadores económicos y sociales se deterioraron", sostuvo Guzmán.

EL OBJETIVO, GENERAR TRABAJO E INVERSION

El funcionario reconoció que en las negociaciones con el organismo multilateral podrían "aparecer distintos tipos de pedidos" en ese mismo sentido, pero aseguró que el Gobierno no accederá a "nada que vaya en contra de un sendero de desarrollo inclusivo, virtuoso y estable para Argentina".

"Vamos a generar un debate mucho más amplio que va a llevar tiempo, vamos a discutir cada detalle sobre la base de la prudencia y la responsabilidad apuntar a los objetivos de generar trabajo, más inversión, generar exportaciones una economía más tranquila", subrayó Guzmán.

El ministro de Economía señaló que el país suramericano padece un conjunto de problemas estructurales pero destacó que el acuerdo para la reestructuración de la deuda bajo legislación de Nueva York por unos 66.238 millones de dólares dejará un "horizonte más despejado".

A eso se suma la normalización de la deuda pública en pesos y la deuda en dólares bajo ley nacional, cuya reestructuración se tratará de forma equitativa a la emitida bajo legislación extranjera de acuerdo a la ley aprobada días atrás por el Congreso argentino.

La recesión golpea desde hace más de dos años a la Argentina, en una crisis que se agravó por el impacto de la pandemia de coronavirus.