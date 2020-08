Analizamos los looks de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en su primera aparición en Palma de Mallorca

11/08/2020 La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, durante su visita a la localidad mallorquina de Petra. MADRID, 11 (CHANCE) La Princesa Leonor y la Infanta Sofía son sin duda todo un referente de estilo, y, convertidas en dos preciosas adolescentes, causan un gran revuelo acerca del look que eligen las hijas de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia en cada una de sus apariciones públicas. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La Princesa Leonor y la Infanta Sofía son sin duda todo un referente de estilo, y, convertidas en dos preciosas adolescentes, causan un gran revuelo acerca del look que eligen las hijas de los Reyes Don Felipe y Doña Letizia en cada una de sus apariciones públicas.



Si hasta hace un par de años, la Reina era la encargada de seleccionar los conjuntos - normalmente a juego - que lucían Leonor y Sofía en sus diferentes salidas y planes sociales, hoy son las jóvenes las que llevan la voz cantante. Y es que cada vez más diferentes, son ellas quienes eligen sus propios looks para cautivarnos con su cuidado estilismo.



Y lo han vuelto a demostrar una vez más. Con motivo de su visita a la localidad mallorquina de Petra, que ha supuesto su primera aparición oficial durante sus vacaciones en Palma, Leonor y Sofía nos han cautivado con unos looks cómodos a la par que elegantes y asequibles.



La heredera al trono, una joven que a punto de cumplir quince años destaca por su sensibilidad y su timidez, ha elegido un vestido midi, sin mangas y con estampado tropical sobre fondo verde. El modelo, de Mango, cuesta 39.90 euros, pero se encuentra agotado - para disgusto de muchas chicas y también de sus madres - en estos momentos. Más serio de lo que nos tiene acostumbrados, Leonor aparta definitivamente la imagen de niña que todavía teníamos de ella. Como complemento, las tradicionales menorquinas con las que apoyan la moda balear cada verano; en este caso, en tonos caqui, a juego con su vestido.



La Infanta Sofía, por su parte, más curiosa y expresiva que su hermana mayor, se ha decantado por un veraniego mono blanco que resaltaba su bronceado. Más juvenil que el vestido lucido por Leonor, se trata de una prenda de Zara, todavía a la venta en su página web por tan sólo 25.95 euros. Sin mangas, con cuello camisero y lazada a la cintura, la hija pequeña de los Reyes ha presumido de piernas, sin ocultar el aparatoso vendaje en su rodilla a causa de una caída el pasado domingo en el Palacio de Marivent. Al igual que la Princesa de Asturias, como complemento ha elegido unas menorquinas, pero en tonos azules.



En lo que sí siguen coincidiendo la Princesa Leonor y la Infanta Sofía es en sus peinados. Si antaño solían lucir semirecogidos con trenza que despejaban sus angelicales rostros, ahora ambas prefieren llevar sus rubias melenas, ligeramente onduladas, sueltas.



Sin duda, un paso adelante en el estilismo de las hijas de Don Felipe y Doña Letizia, que, sin darnos cuenta, se han convertido en dos guapísimas adolescentes que, en cuestión de estilo, tienen todavía mucho por decir.