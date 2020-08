AMP.- Fútbol.- El Valencia, Betis, Espanyol, Mallorca y Las Palmas comunican casos positivos por coronavirus

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Valencia, el Betis, el Espanyol, el Mallorca y la UD Las Palmas comunicaron este martes la aparición de casos positivos por coronavirus entre los miembros de su plantilla en las pruebas realizadas antes de iniciar sus respectivas pretemporadas.



El primero en informar fue el conjunto valencianista, que ha detectado los positivos tras "las pruebas PCR y serológicas realizadas este lunes al primer equipo, cuerpo técnico y entorno más directo, con motivo del inicio de trabajo de pretemporada".



"Se han detectado dos casos positivos por COVID-19, que se encuentran aislados en sus correspondientes domicilios, de acuerdo con los protocolos de LaLiga y del propio Valencia y que ya han sido comunicados de modo inmediato a las autoridades sanitarias", indicó el club 'che' en nota de prensa.



El conjunto valencianista recordó que "desde el primer momento de esta crisis sanitaria ha dado especial importancia a las medidas para frenar la expansión de la pandemia" y aseguró que "va a mantener un muy estricto protocolo con el que están absolutamente comprometidos todos los integrantes del primer equipo y su cuerpo técnico".



Hay que recordar que el Valencia ya fue afectado en el mes de marzo por el virus, cuando señaló que tenía cinco casos positivos, días después de haber recibido al Atalanta italiano en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones.



Otro equipo que fue muy afectado por el virus fue el Espanyol, que llegó a tener a seis componentes con la enfermedad, y que este martes desveló, tras las pruebas del lunes a la plantilla profesional, el cuerpo técnico y el resto de colaboradores vinculados al primer equipo, "un único caso positivo asintomático, que ya ha sido aislado en su domicilio siguiendo los protocolos establecidos por la Liga y las autoridades sanitarias".



"Esta circunstancia obligará, de nuevo, a que todo el colectivo sea sometido a nuevas pruebas PCR que se celebrarán este jueves. Hasta obtener los resultados de este segundo test, los entrenamientos deberán realizarse de forma individualizada, tal y como recoge el protocolo de actuación para la vuelta a los entrenamientos de los equipos de LaLiga", añadió el club catalán.



El Betis también informó de un positivo en su plantilla que se encuentra "en buen estado de salud", y que posteriormente se reveló que era el delantero Loren Morón, tal y como confirmó el propio jugador. "Desgraciadamente, no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para unirme al equipo", apuntó en sus redes sociales.



POSITIVO EN MALLORCA Y LAS PALMAS



En LaLiga SmartBank, hubo otros dos equipos que anunciaron nuevos positivos como el Mallorca y la UD Las Palmas, en ambos casos, uno cada uno. "Este caso positivo se encuentra aislado en su domicilio de acuerdo con los protocolos de LaLiga y del RCD Mallorca y las autoridades sanitarias están al corriente de ello", señaló el club bermellón, que volverá a los entrenamientos el miércoles trabajando "de forma individual hasta la realización de nuevas pruebas".



"Una vez conocidos los resultados, se ha detectado un caso positivo por COVID-19 en el primer equipo. De acuerdo con los protocolos de LaLiga, ya se encuentra aislado en su domicilio y ya ha sido comunicado a las autoridades sanitarias", apuntó por su parte el conjunto grancanario.



Estos cinco casos positivos se unen a los anunciados en las últimas semanas por otros equipos de LaLiga Santander como el Real Madrid, el Sevilla o el Atlético de Madrid, o el CF Fuenlabrada, el Almería y el Zaragoza, de LaLiga SmartBank.