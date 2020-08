AMP.- Baloncesto/NBA.- Los Suns de Ricky Rubio siguen en la pelea por el 'play-in' y los Raptors baten a los Bucks

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Phoenix Suns continúa invicto en la 'burbuja' de la NBA en Orlando después de imponerse este lunes a Oklahoma City Thunder (128-101), una victoria que permite al conjunto del base español Ricky Rubio mantenerse en la pelea por el 'play-in' en la Conferencia Oeste, mientras que Toronto Raptors, con una mala noche de Marc Gasol y sin Serge Ibaka, pudo (114-106) con unos Milwaukee Bucks sin Giannis Antetokounmpo.



Con su sexta victoria seguida, la mejor racha del año, los Suns acumulan un balance de 32-39, situándose a una victoria de Memphis Grizzlies, octavos en el Oeste y uno de sus rivales, junto a Portland Trail Blazers (33-39) y San Antonio Spurs (31-38), para jugar esa eliminatoria novedosa que ha diseñado la NBA para elegir al octavo de cada conferencia en caso de que la diferencia no sea entre ellos muy amplia.



Los de Monty Williams llegaron a Orlando con la misión de no fallar y de tratar de ganar sus ocho partidos, su única opción de poder aspirar a jugar ese 'play-in'. Philadelphia 76ers y Dallas Mavericks serán sus dos últimos rivales para soñar con ello.



Por su parte, el base catalán Ricky Rubio destacó en la faceta más solidaria del equipo, al repartir 9 asistencias en los 21 minutos que estuvo sobre la pista. El de El Masnou aportó, además, 7 puntos, 5 rebotes y recuperó un balón.



No hizo falta su mejor versión para la franquicia de Arizona, que tuvo que reponerse a la salida en tromba de Oklahoma (23-37) y que volvió a contar con un sensacional Devin Booker, autor de 35 puntos. A su lado, Mikal Bridges y Cameron Johnson anotaron 18 tantos y que se combinaron para un 9/16 en triples, y Dario Saric, 16.



Por otro lado, en la Conferencia Este se vieron las caras los dos mejores equipos, Milwaukee Bucks y Toronto Raptors, con triunfo por 114-106 de los actuales campeones en un partido donde ambos reservaron varias piezas, sobre todo los de Nick Nurse que jugaron sin Serge Ibaka, Kyle Lowry y Fred VanVleet, mientras que su rival dio descanso a Giannis Antetokounmpo.



Sí jugó el pívot español Marc Gasol, que no tuvo su mejor noche en la anotación ya que falló sus cinco lanzamientos, cuatro de ellos desde el triple, en sus 20 minutos, pero demostró su importancia en el juego ofensivo con ocho asistencias. De todos modos, la franquicia canadiense lo compensó con su banquillo, con Chris Boucher metiendo 25 puntos y Matt Thomas, ex de Obradoiro y Valencia Basket, 22.



Los Bucks, que ya tenían asegurado el primero puesto de su conferencia, notaron más la ausencia de su estrella en un partido donde fueron casi siempre a remolque y en el que llegaron a perder por 20 puntos.



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 7 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias y 1 robo.



MARC GASOL: 0 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 1 tapón.