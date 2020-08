Al menos 1.911 personas han sido asesinadas durante 2020 en Guatemala

Policías y soldados del Ejército de Guatemala, resguardan una escena de crimen en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Saúl Martínez/Archivo

Guatemala, 11 ago (EFE).- Al menos 1.911 personas han sido asesinadas en Guatemala durante 2020, entre ellas 261 mujeres, según un reporte divulgado este martes por la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

El director de la entidad no gubernamental, Mario Polanco, explicó en una presentación virtual que los 1.911 homicidios se registraron en los primeros siete meses de 2020, del 1 de enero al 31 de julio.

"Eso significa que Guatemala continúa siendo un país extremadamente violento", aseguró Polanco, quien añadió que no existen "garantías de seguridad para su población".

Los 1.911 asesinatos registrados en los primeros siete meses de 2020 representan un descenso de 896 homicidios con respecto al mismo período de 2019, cuando fueron reportados 2.807 por la organización humanitaria.

La coordinadora del área de Transparencia del GAM, Karla Campos, indicó que la tasa de asesinatos es de 22 personas por cada 100.000 habitantes, un punto porcentual más que en julio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una "epidemia" cuando la tasa es superior a las 10 personas por cada 100.000 habitantes.

Además, según aseveró Campos, se "sigue reportando una fuerte cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar" tras contabilizar 3.035 en lo que va del año y otras 3.590 por el delito de violencia contra la mujer.

Polanco destacó que pese a la COVID-19, cuyo primer caso en Guatemala fue detectado el 13 de marzo, la violencia no cesa.

"Nos llama la atención porque esta cantidad de crímenes se continúan cometiendo a pesar de que se ha decretado durante varios meses un período de cuarentena", aseveró el director del GAM.

El país centroamericano contabiliza hasta la última actualización del lunes 2.222 decesos a causa de la COVID-19 y 56.987 casos positivos según el Ministerio de Salud, tras mantenerse en confinamiento del 15 de marzo al 27 de julio.

El lunes, el activista francés de 60 años Benoit Pierre Amedee Maria, miembro de la organización Veterinarios sin Fronteras, fue asesinado a tiros cuando viajaba en su vehículo en un poblado en el noroeste de Guatemala.

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este martes en redes sociales su pesar por la muerte de Amedee María, "cobardemente" asesinado en Guatemala.

El país centroamericano ha contabilizado el homicidio de al menos 60.000 personas en la última década, la mayoría con arma de fuego y en la impunidad, de acuerdo a registros oficiales e informes de entidades locales e internacionales.