114-106. Boucher encabeza el triunfo de los Raptors ante los Bucks, sin Antetokounmpo

Chris Boucher (i), alero de los Raptors de Toronto, fue registrado este lunes al intentar superar la marca de Robin Lopez (c) y Kyle Korver (d), de los Bucks de Milwaukee, durante un partido de la NBA, en el complejo deportivo ESPN Wide World, en Kissimmee (Florida, EE.UU.). EFE/Erik S. Lesser

Lake Buena Vista (EE.UU.), 10 ago (EFE).- El ala-pívot reserva, el canadiense Chris Boucher encabezó el ataque de los Raptors de Toronto al aportar un doble-doble de 25 puntos, 11 rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones de balón y dos tapones que ayudaron a su equipo a ganar 114-106 a los Bucks de Milwaukee, que jugaron sin el ala-pívot estrella, el griego Giannis Antetokounmpo.

Aunque el duelo era entre los dos mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Este, ambos tuvieron bajas importantes, especialmente los Bucks al no contar con su jugador estrella y actual MVP de la liga.

Antetokounmpo se perdió el partido después de someterse a una cirugía oral.

El entrenador de los Bucks, Mike Budehnolzer, declaró este lunes que no estaba claro si Antetokounmpo jugaría en los dos últimos partidos del equipo el martes contra los Washington Wizards -eliminado de los playoffs- y el jueves ante los Grizzlies de Memphis.

Los actuales campeones de liga tampoco pudieron disponer del base titular Kyle Lowry, quien sufre dolores en la parte baja de la espalda; el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka (rodilla derecha) y el escolta Fred Van Vleet también se perdió las acciones al tener hiperextendida la rodilla derecha.

Los Bucks ya se habían asegurado el puesto número uno en la Conferencia Este por segunda temporada consecutiva, y el campeón defensor de la NBA, Toronto, el segundo puesto en la misma clasificación y el título de la División Atlántico.

Sin nada que jugarse, el partido se convirtió en puro trámite de preparación de cara a lo que será el comienzo de los playoffs para ambos equipos que tendrán de rivales a los Magic de Orlando y Nets de Brooklyn, respectivamente.

El escolta novato Matt Thomas anotó 22 puntos, el máximo de la temporada y de su carrera, y el alero Norman Powell agregó 21 como tercer máximo encestador de los Raptors.

El ala-pívot camerunés Pascal Siakam con 14 puntos, anotó 5 de 16 tiros de campo, esta vez no fue necesaria de su inspiración encestadora en la victoria de los Raptors.

Como tampoco la del pívot español Marc Gasol que se fue en blanco en los 20 minutos que disputó al fallar los cinco tiros de campo ue hizo, incluidos los cuatro intentos desde fuera del perímetro.

Pero compensó su falta de inspiración encestadora con ocho asistencias, cinco rebotes defensivos, puso un tapón, perdió tres balones y cometió cuatro faltas personales.

Otro escolta, pero de los Bucks, y veterano, Kyle Korver, llegó a los 19 puntos como líder encestador de los Bucks, mientras que el alero Khris Middleton agregó 17 tantos, segundo en una lista de seis jugadores que tuvieron números de dos dígitos.