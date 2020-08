Una caravana de oxígeno con escolta militar inicia su travesía en Bolivia

Soldados bolivianos escoltan hoy una caravana para transportar oxígeno medicinal a centros sanitarios del país, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

Santa Cruz (Bolivia), 10 ago (EFE).- Una caravana escoltada por militares partió este lunes desde una ciudad boliviana para dotar de oxígeno medicinal a tres regiones que necesitan con urgencia este suministro, pero que no pueden abastecerse por protestas sociales que bloquean carreteras desde hace ocho días.

La caravana partió desde Santa Cruz, la mayor ciudad del país, junto a la Cruz Roja Internacional, para trasladar 66 toneladas de oxígeno medicinal hacia los departamentos de La Paz, donde está previsto que llegue en dos días, Cochabamba y Oruro, informó el ministro interino de Defensa, Luis Fernando López.

La Cruz Roja Internacional acompañará en todo el recorrido a la caravana para ser "testigo de lo que pueda ocurrir en la carretera", en la que aún se mantienen varios puntos de bloqueo en contra del nuevo aplazamiento de las elecciones generales en el país y exigiendo la renuncia de la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez.

López indicó a los medios en Santa Cruz que para que la caravana "pueda ir con tranquilidad y no sufra agresiones", también habrá helicópteros del Ejército de Bolivia que acompañarán el traslado, además de los militares que la escolta por las carreteras.

"Este esfuerzo de llevar vida va a ser hasta las últimas consecuencias, estamos decididos como Gobierno llevar vida donde en estos momentos se necesita", sostuvo López.

HOSPITALES EN EMERGENCIA

El Gobierno interino denuncia que los bloqueos trancan el paso de cisternas y camiones que llevan oxígeno medicinal, insumos médicos e incluso alimentos, varadas en media carretera, aunque los movilizados señalan que están permitiendo su paso.

Varios hospitales como la Caja Petrolera en La Paz y el Hospital del Sur en Cochabamba se declararon en emergencia por falta de oxígeno y otros nosocomios advirtieron que ya se les está acabando, pero lo necesitan los pacientes como enfermos críticos de COVID-19.

La falta de este elemento ha provocado la muerte de al menos una treintena de personas, según datos del Ministerio de Salud.

El Ejecutivo interino traslada desde la pasada semana tubos de oxígeno a través de un puente aéreo hacia departamentos como La Paz.

El Ministerio de Salud emitió este lunes un pronunciamiento en el que advirtió a la comunidad internacional de una "inminente situación de desastre que inviabiliza el sistema sanitario" y que agrava la situación epidemiológica del país, que puede derivar en más muertes.

También la canciller interina, Karen Longaric, envió una segunda misiva a distintos organismos internacionales como la ONU, OEA, la Unión Europea y el Parlamento Europeo para que censuren los bloqueos.

El fin de semana hubo dos intentos de diálogo entre el Gobierno transitorio, el Parlamento, el órgano electoral, algunos partidos políticos y sectores movilizados, entre otros actores, que no logró resultados.

Las elecciones están previstas ahora en octubre, pero ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus, que acumula 3.640 fallecidos y 89.999 casos de la COVID-19, según datos oficiales.

Los comicios generales están pendientes desde la anulación de los de octubre de 2019 entre denuncias de fraude, aún bajo investigación judicial, a favor del entonces presidente Evo Morales, que había sido declarado vencedor pero anunció su renuncia denunciando que era presionado por un supuesto golpe de Estado para negarle su triunfo y obligarlo a dejar el poder tras casi 14 años.