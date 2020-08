Trump afirma que le parece "buena idea" que se añada su rostro en Rushmore

EFE/EPA/DAVID MAXWELL

Washington, 9 ago. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que le parece buena idea se añada su cara a los rostros esculpidos de cuatro mandatarios del país en el monte Rushmore (Dakota del Sur).

"Nunca lo he sugerido, aunque en base a todas las cosas conseguidas durante mis primeros tres años y medio, a lo mejor más que ningún Presidente ¡Suena una buena idea para mí!", tuiteó el mandatario.

Trump acompañó su mensaje del link de una noticia de la CNN que se hacía eco de una información aparecida este fin de semana en el diario The New York Times, que señalaba que un asistente de la Casa Blanca se había puesto en contacto el año pasado con la oficina de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para preguntar cuál sería el proceso para añadir la figura de un presidente en Rushmore.

El rotativo recordaba también que Trump le había dicho a Noem en 2018 en el Despacho Oval que aspiraba a que su rostro fuera incluido en el monumento.

En un segundo tuit, Trump difundió una foto suya en Rushmore, tomada durante su visita del mes pasado, la víspera del 4 de julio, donde pronunció un discurso en el que instigó las divisiones sociales, en medio de la ola de protestas raciales en el país y los ataques a monumentos de presidentes y líderes de la Confederación, entre otros, como símbolos del pasado esclavista de Estados Unidos.

En la famosa ladera de Dakota del Sur están esculpidos los rostros de los presidentes George Washington (1789-1797), Thomas Jefferson (1801-1809), Abraham Lincoln (1861-1865) y Theodore Roosevelt (1901-1909).

Para miles de indígenas en Estados Unidos, la visita de Trump al monte Rushmore fue un "símbolo del supremacismo blanco" que promueve el mandatario, y la recibieron como un "insulto", en pleno debate nacional sobre los monumentos y el racismo.