Rocío Flores, feliz en su lugar más especial con su hermano David Flores y su novio, Manuel Bedmar

MADRID, 10 (CHANCE)



Rocío Flores se encuentra disfrutando de unos días de descanso,con su hermano David Flores y su novio Manuel Bedmar, en uno de los lugares que mejores recuerdos le trae. Y es que según ella misma ha desvelado con diferentes publicaciones en su cuenta de Instagram, está pasando unos días en Chipiona, tierra de su abuela, Rocío Jurado.



Comidas con Gloria Camila, paseos por la localidad gaditana con su tía Gloria Mohedano y su tío José Antonio Rodríguez, emotivas visitas al cementerio de Chipiona para visitar el mausoleo de "La más grande", divertidas jornadas de playa... sin duda, unos planes de lo más familiares que, a buen seguro, han servido a Rocío Flores para recargar pilas en buena compañía.



En esta ocasión, nuestras cámaras han pillado a la superviviente paseando por el centro de la localidad gaditana con su hermano David y su novio, Manuel Bedmar. Rocío, más delgada y favorecida que nunca gracias a un bonito bronceado, no ha dudado en coger de la mano a su chico, con quien atraviesa por unos de sus mejores momentos desde que se reencontraron tras su paso por el reality.



Rocío, de lo más discreta, ha confesado que está pasando las vacaciones "muy bien la verdad" pero ha evitado con un "ay, gracias chicos" hablar del supuesto acercamiento que ha tenido con su madre, Rocío Carrasco, tras sus últimas declaraciones públicas hablando acerca de lo que la echa de menos.