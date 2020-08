Rey Felipe.- Armengol, Cladera y Thomas no hablan de Juan Carlos I con el Rey y se centran en los efectos de la Covid en Baleares

10/08/2020 El rey Felipe VI junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol. POLITICA



PALMA DE MALLORCA, 10 (EUROPA PRESS)



Las audiencias del rey Felipe VI con las autoridades baleares se han centrado en la situación económica y social de las Islas derivada de la pandemia y en las conversaciones no se ha hablado de Juan Carlos I.



Así lo han asegurado la presidenta del Govern, Francina Armengol, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, los tres en declaraciones a los medios tras el encuentro con el monarca.



Armengol ha señalado que esa cuestión no se ha planteado en el encuentro y que, de haberse producido, se entendería "que quedara en el ámbito privado".



Catalina Cladera, por su parte, ha indicado que los temas propios de la Casa Real no eran el objetivo de la reunión y no se ha hablado de ellos.



En esta línea se ha pronunciado también el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, que ha asegurado que la situación del rey emérito "no se ha tratado en ningún momento" de la reunión.