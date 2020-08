Portaltic.-Huawei dejará de producir sus procesadores propios Kirin el 15 de septiembre por el bloqueo de EEUU

30/03/2020 Procesador Kirin 820 5G POLITICA ASIA CHINA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA Huawei



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Huawei dejará de producir su marca de procesadores propios Kirin, que utiliza en la mayoría de sus 'smartphones' y tabletas actuales, y dejará de fabricarlos el próximo 15 de septiembre debido a las sanciones de Estados Unidos, que prohíben la colaboración de empresas estadounidenses de chips con Huawei.



Durante un evento de innovación celebrado en la ciudad china de Shenzhen el pasado viernes, el CEO de Huawei Consumer, Yu Chengdong, anunció que el próximo móvil de gama alta de la compañía, la serie Mate40, será la última que haga uso de los procesadores Kirin de Huawei, como recoge el medio asiático Caixin.



Mate40 empleará un procesador Kirin 9000 con soporte para 5G, como aseguró Yu. Este chip, fabricado por la compañía taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (más conocida por sus siglas TSMC), hace uso de tecnología estadounidense.



A partir del 15 de septiembre, Huawei no podrá seguir utilizando las tecnologías que utilizaba para desarrollar y fabricar sus chips Kirin debido a la entrada en vigor de nuevas sanciones establecidas por Estados Unidos el mes de mayo, que evitan que las empresas estadounidenses colaboren con Huawei sin una licencia especial. Yu lo ha valorado como una "enorme pérdida" para Huawei.



Desde mayo de 2019, con la inclusión de Huawei en la Lista de Entidades de Estados Unidos, la compañía china tenía prohibido hacer negocios con empresas estadounidenses. Esto impidió que los dispositivos lanzados por Huawei y Honor después de este momento contasen con los servicios de Google y compatibilidad con sus apps.



No obstante, los dispositivos lanzados desde entonces han seguido utilizando la familia de procesadores propia de Huawei, Kirin, que está presente en la mayor parte de los móviles y tabletas de Huawei y su marca Honor en la actualidad.



El pasado mes de mayo, Huawei comenzó la fabricación de sus primeros procesadores para 'smartphones' completamente desarrollados con tecnología china, con unos modelos de gama de entrada y arquitectura de 14 nanómetros producidos por la empresa china Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).