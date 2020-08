Portaltic.-El 75% de las empresas señala que la migración a la nube pública es una de sus principales preocupaciones

MADRID, 10 (Portaltic/EP)



El 75 por ciento de los profesionales TI y de ciberseguridad de las empresas declaran estar "muy preocupados" o "extremadamente preocupados" por la migración a la nube híbrida, un sistema que puede ser un reto por problemas como las malas configuraciones, el acceso no autorizado y el secuestro de cuentas.



La compañía de ciberseguridad Check Point y la plataforma Cybersecurity Insiders han publicado los resultados de su informe global Cloud Security Report 2020, en el que destacan los retos a los que se enfrentan los equipos de operaciones de seguridad de las empresas para proteger sus datos, sistemas y servicios de nube pública.



El informe muestra que la seguridad de las nubes públicas sigue siendo un gran desafío, puesto que tres de cada cuatro encuestados declaran estar "muy preocupados" o "extremadamente preocupados" por este asunto.



Este reto se vuelve mucho más complejo si se tiene en cuenta que el 68 por ciento advierte de que sus empresas utilizan dos o más proveedores de nubes públicas diferentes, lo que implica que los equipos de seguridad a menudo tienen que utilizar múltiples herramientas de seguridad nativas y consolas de gestión.



La principal amenaza para los encuestados es la mala configuración de la plataforma 'cloud' (68 por ciento), que el año pasado ocupaba la tercera posición. Tras esto, se situaron el acceso no autorizado (58 por ciento), las interfaces inseguras (52 por ciento) y el secuestro de cuentas (50 por ciento).



El informe de Check Point señala como las principales barreras de seguridad para la adopción de la nube la falta de personal cualificado, según el 55 por ciento de los encuestados. Por su parte, el 46 por ciento apunta a limitaciones presupuestarias, mientras que el 37 por ciento recalca los problemas de privacidad de datos y el 36 por ciento se refiere a la falta de integración con la seguridad en las instalaciones.



Otro problema es que las herramientas de seguridad heredadas no están diseñadas para nubes públicas, y el 82 por ciento de encuestados advierte de que sus soluciones de seguridad tradicionales no funcionan o sólo proporcionan funciones limitadas en entornos cloud, frente al 66 por ciento en 2019.



La nube pública supone más riesgos de seguridad que los entornos TI tradicionales para el 52 por ciento de las empresas. Solo el 17 por ciento ve menos riesgos, y el 30 por ciento cree que los riesgos son casi los mismos entre los dos entornos.



Ante esta situación, el 59 por ciento de las organizaciones esperan que su presupuesto de seguridad en la nube aumente en los próximos 12 meses. De media, las organizaciones asignan el 27 por ciento de su presupuesto de seguridad a la seguridad en la nube.