Pakistán reabre su economía ante el descenso de casos de COVID-19

EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Islamabad, 10 ago (EFE).- Pakistán reabrió este lunes casi todos los sectores económicos que se cerraron para evitar la propagación del coronavirus, ante la disminución del número de nuevos contagios y muertes por COVID-19.

Restaurantes, parques, gimnasios, cines y el transporte público y aéreo retoman a partir de hoy sus actividades tras cinco meses de cierre total o bajo fuertes limitaciones, aunque deberán aplicar medidas para evitar los contagios, como mantener distancia de seguridad, usar mascarillas y operar bajo un aforo limitado de personas.

Aún así, los centros educativos no reabrirán hasta el 15 de septiembre, al igual que los salones de eventos para bodas.

Con 207 millones de habitantes, Pakistán ha registrado oficialmente hasta ahora 284.518 casos y 6.097 muertes por el virus.

Tras alcanzar un pico de muertes a mediados de junio -con 153 fallecidos en una jornada-, los contagios y los fallecimientos han ido descendiendo paulatinamente. En las últimas 24 horas, se han producido 539 contagios y 15 muertes.

El Gobierno atribuye la mejora de la situación de la epidemia a su estrategia de "confinamientos inteligentes", que consiste en poner en cuarentena solo calles o barrios donde hay brotes del virus.

Esa estrategia se puso en marcha una vez que el Gobierno levantó en mayo el confinamiento de seis semanas en todo el país, ante la precaria situación económica y el hecho de que buena parte de los trabajadores son pobres.

La caída sostenida de la curva se aleja de forma positiva del pronóstico de los expertos sobre la situación de Pakistán, donde preveían que el virus tendría una mayor incidencia.

Un estudio de junio del Imperial College London advirtió de que el país podría alcanzar las 80.000 muertes en agosto si no imponía un estricto confinamiento, cosa que no se llevó a cabo. El propio Gobierno calculó que los contagios podrían llegar a más de un millón para finales de julio.

“No hay certezas de por qué el coronavirus ha desaparecido de Pakistán y no de otros países”, dijo a Efe el secretario general de la Asociación Médica de Pakistán, Qaiser Sajjad.

Sajjad indicó que podría deberse a que los paquistaníes tienen un fuerte sistema inmunitario o a que el virus sea más débil en este país que en otros lugares.

“Creo que solo el 10 % de la población siguió medidas de seguridad (distancia social y máscaras)”, indicó.