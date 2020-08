Otros tres "Länder" regresan a las aulas, con un colegio cerrado por contagio

EFE/EPA/HAYOUNG JEON

Berlín, 10 ago (EFE).- Los alumnos de otros tres estados federados alemanes, entre ellos Berlín, regresan hoy a las aulas según el calendario escalonado propio del país y con un colegio que no ha podido abrir por un caso de coronavirus entre el profesorado.

La ministra de Educación de Schleswig-Holstein (noroeste), Karin Prien, subrayó el domingo por la noche en el informativo de que se quiere hacer posible "el máximo de horas de clase para el máximo de alumnos", unos 365.000 en ese estado federado.

En torno al debate sobre el uso de mascarilla en clase, la ministra señaló que debido al número relativamente bajo de contagios -3.586 en ese "Land", con 158 muertos- se ha optado por recomendar su uso, pero no hacerlo obligatorio, y confiar en la responsabilidad de colegios, directores, profesores y alumnos.

En tanto, una escuela de primaria en Husum, localidad en Schleswig-Holstein, ha decidido mantener cerradas sus puertas de manera preventiva hasta la semana que viene después de conocerse el positivo de una profesora, al haber estado en contacto, además, con otros colegas durante la preparación del nuevo curso escolar.

No obstante, si los test a los otros profesores dieran negativo, el centro podría abrir aún en esta semana, informaron las autoridades de distrito en un comunicado.

También la ciudad-estado de Berlín y el vecino "Land" de Brandeburgo (este), con unos 350.000 y 294.000 alumnos, respectivamente, inician hoy las clases con obligatoriedad de mascarilla en los pasillos, escaleras y comedor, pero no en las aulas ni en el patio; a cambio se renuncia al distanciamiento mínimo de 1,5 metros, al menos entre el alumnado.

En tanto, en Renania del Norte-Westfalia, el estado federado más poblado de Alemania, las clases para sus 2,5 millones de alumnos comienzan este miércoles.

El uso de mascarilla será obligatorio en todos los edificios y recintos educativos, en los centros de secundaria y de formación profesional incluso dentro del aula.

El jefe del Gobierno de ese estado federado, Armin Laschet, defendió en el programa matinal de la televisión pública ZDF la obligatoriedad

"Creo que es una medida de precaución correcta", sobre todo con el comienzo de curso y siempre ahí donde no se pueda guardar la distancia de seguridad, argumentó el político conservador.

CIERRE DE DOS CENTROS TRAS SÓLO CINCO DÍAS DE CLASE

Las clases tras el receso estival comenzaron en Alemania el lunes de la semana pasada en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, donde dos escuelas tuvieron que cerrar tras cinco días por dos casos de coronavirus -una profesora en un instituto de secundaria y un alumno en un centro de primaria-, y el jueves en la ciudad-estado de Hamburgo.

Según datos actualizados por el Instituto Robert Koch (RKI) en la medianoche el domingo, Alemania registró 436 nuevos contagios en las últimas 24 horas, mientras que el número de muertos aumentó en uno, hasta los 9.197.

La cifra total de positivos desde que se diera a conocer el primer caso de contagio en el país el pasado 27 de enero asciende a 216.327 y se considera que en el país hay actualmente casi 9.700 casos activos.

Alemania había registro el sábado por tercer día consecutivo más de mil contagios nuevos, el domingo está cifra cayó prácticamente a la mitad con 555, lo que se puede deber, al igual que los números facilitados hoy, al desfase en el reporte de casos propio del fin de semana.