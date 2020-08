México.- López Obrador defiende su gestión y destaca la "responsabilidad" del Gobierno mexicano durante la pandemia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este domingo la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y ha subrayado la "responsabilidad" y el "profesionalismo" con el que se ha actuado en los último meses.



"Hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica, no se han rebasado las capacidades hospitalarias porque venimos trabajando desde que se inició la pandemia", ha remarcado el mandatario mexicano.



En su habitual intervención dominical desde el Palacio Nacional difundida a través de sus redes sociales, López Obrador ha lamentado las más de 50.000 personas que han fallecido durante la crisis sanitaria antes de iniciar un acto de homenaje guardando un minuto de silencio en el patio central de la sede del Gobierno.



"Es triste todo lo que está sucediendo, han perdido la vida más de 50.000 personas, nos duele mucho, lo digo de manera sincera", ha lamentado.



López Obrador ha insistido en el trabajo que las autoridades han estado llevando a cabo desde que estalló la crisis sanitaria y ha asegurado que ese es el mejor homenaje que se le puede rendir a todas las víctimas.



"Estamos trabajando todos los días. Yo creo que este es el mejor homenaje que le podemos rendir a quienes nos adelantaron por esta tremenda pandemia. Vamos a seguir mejorando el sistema de salud pública, de modo que tengamos camas, respiradores, equipos y personal médico para poder garantizar el derecho del pueblo a la salud", ha expresado.



El presidente mexicano ha señalado que se trata de uno de los compromisos del Gobierno y como tal ha de cumplirse, ya que además el Estado cuenta con presupuesto, pues "ya no hay corrupción".



"No hay derroches en el Gobierno, no hay lujos en el Gobierno, hay austeridad republicana, tenemos presupuesto. En este año para enfrentar a la pandemia hemos ejercido alrededor de 35.000 millones de pesos (algo más de 1.3000 millones de euros), hemos contratado a cerca de 50.000 trabajadores de la salud", ha dicho.



Horas después de las declaraciones del presidente de México, las autoridades sanitarias han ofrecido el último parte de la situación de la crisis sanitaria en el país, arrojando un balance total de 52.298 muertes y 480.278 casos acumulados, de los cuales 157.813 permanecen activos.



Ciudad de México, Estado de México y Tabasco continúan siendo las entidades con mayor número de casos acumulados registrados.



Por otro lado, el director general de Promoción de la Salud del Gobierno de México, Ricardo Cortés Alcalá, ha resaltado que desde hace dos semanas hay 21 por ciento menos de casos estimados, por lo que ha pedido a la población que persista en las medidas de prevención decretadas por las autoridades para que la cifra continúe bajando.



México continúa siendo el segundo país más golpeado por la pandemia en América Latina, por delante de Perú, Colombia, o Chile, aunque muy por detrás de Brasil, epicentro de la pandemia en la región con más de tres millones de casos acumulados y 100.000 fallecidos.