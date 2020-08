Los socialdemócratas nombran al ministro de Finanzas Scholz candidato a la Cancillería

EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

Berlín, 10 ago (EFE).- El ministro de Finanzas alemán y vicecanciller, Olaf Scholz, confirmó hoy su nombramiento como candidato de los socialdemócratas del SPD a la Cancillería en las próximas elecciones al Bundestag, previstas para una fecha todavía no concretada entre el 25 de agosto y el 24 de octubre de 2021.

"Ya es público. A propuesta de nuestros presidentes Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans, la presidencia y el consejo del SPD me acaban de nombrar candidato de forma unánime. Espero con alegría una campaña fantástica, justa y exitosa en un fuerte equipo", escribió Scholz en su cuenta de Twitter.

Esken y Walter-Borjans, por su parte, calificaron a Scholz de "socio de confianza orientado al trabajo en equipo, que puede y quiere luchar por una política socialdemócrata en este país", y con quien comparten "la visión de una sociedad justa".

Recordaron que los últimos ocho meses desde su elecciones como presidentes del partido han sido un periodo de mucho trabajo y reconocieron que "haber cerrado filas y la cooperación resultante entre la cúpula del partido, del grupo parlamentario y de los ministros, ha sorprendido a muchos".

Durante mucho tiempo, Esken y Walter-Borjans eran considerados adversarios de Scholz y el año pasado, precisamente, lograron imponer su candidatura a la del ministro de Finanzas.

Los socialdemócratas son así el primer partido que da a conocer su candidato a suceder en la Cancillería a la actual jefa de Gobierno, la cristianodemócrata Angela Merkel, que ya no aspirará a una nueva legislatura.

Esken y Walter-Borjans apostaron en sendas entrevistas ayer por un futuro Gobierno progresista en el que tendrían cabida, además de los Verdes, La Izquierda aglutinadora de poscomunistas y disidentes socialdemócratas.

SOCIALDEMÓCRATAS, TERCEROS EN INTENCIÓN DE VOTO

Según un sondeo del instituto demoscópico Forsa elaborado entre el 3 y el 7 de agosto y difundido el sábado por el grupo mediático RTL, el Partido Socialdemócrata (SPD) se coloca en tercer lugar en intención de voto, con un 14 %.

El bloque conservador entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) bávara se mantiene como primera fuerza en Alemania, con un 38 %.

Así, muy por detrás se colocan los Verdes, con el 18 % de las preferencias.

La Izquierda y la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) suman un 8 % de apoyos cada una y los liberales consiguen mantenerse en el 6 %, mientras los indecisos alcanzan el 22 %.

En las elecciones generales de septiembre de 2017, el bloque conservador se hizo con el 32,9 % de los votos, los socialdemócratas con el 20,5 %, los liberales con el 10,7 %, los Verdes con el 8,9 %, La Izquierda con el 9,2 % y la AfD, con el 12,6 %, con un 23,8 % de indecisos. EFE

