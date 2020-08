Lolita Flores volcada con la boda de su hija, Elena Furiase: "Haré todo lo que pueda".

01/01/1970 Lolita Flores encantada con la boda de su hija, Elena Furiase, en la que asegura que hará todo lo que pueda. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Lolita FLores se mostraba sorprendida con la boda de su hija Elena Furiase y Gonzalo Sierra, padre del hijo de la actriz. Pero Lolita lo tiene claro "haré todo lo que pueda", en relación a un enlace que es casi tan deseado como sus ganas de que la vuelvan a hacer abuela "Me encantaría que me den nietos, que se casen, que sean felices y que coman perdices y que a mi con que me den la mitad me vale".



Si hace unos días aseguraba no tener constancia de la feliz noticia, ahora donde Lolita dijo Diego dice digo: "lo sabía, lo que no sabía es que lo había dicho, por eso fue la sorpresa".



La actriz, que triunfa en el teatro Galileo, donde estará hasta el 30 de agosto, con la obra 'Llévame hasta el cielo', ha querido mandar un cariñoso y sentido mensaje de ánimo a la familia de Jesulín de Ubrique tras el triste fallecimiento del patriarca del clan, Humberto Janeiro, quien murió el pasado 9 de agosto: "Desde aquí les mando un beso. La edad da lo mismo, un padre o una madre siempre se echa de menos".



Europa Press: Buenas noches Lolita, ¿cómo van las funciones?Lolita Flores: Bien.Europa Press: ¿Qué mejor que venir a verte?L.F: Al teatro Galileo, además estamos al aire libre.Europa Press: ¿Contenta con el resultado?L.F: Si, la verdad que siEuropa Press: ¿Hay Lolita para largo?L.F: Hasta el día 30 de agostoEuropa Press: El otro día te quedaste un poco asustada con la noticia de tu hija...L.F: No, ya han venido y ya me han contado, que ya sé que se casan pero no se en que fecha y aunque lo supiera no te lo iba a decir asi que no preguntes. Pero que estoy feliz con la noticia y si ella quiere casarse iremos todos si Dios quiere.Europa Press: ¿Llamaste a tu hija?L.F: Sí, lo sabía, lo que no sabía es que lo había dicho, por eso fue la sorpresa.Europa Press: ¿Estás feliz?L.F: Encantada de la vida.Europa Press: ¿Se casa el año que viene no?L.F: Me imagino, este año con el coronavirus, esperamos que el año que viene la pandemia esta se vaya y podamos volver todos a la normalidad, a la normalidad de verdad.Europa Press: ¿Te gustaría que te hicieran abuela otra vez?L.F: Me encantaría que me den nietos, que se casen, que sean felices y que coman perdices y que a mi con que me den la mitad me vale.Europa Press: ¿Cantarás en el enlace?L.F: Haré de todo lo que se pueda.Europa Press: Sabes que hoy ha fallecido Humberto ¿tienes relación con la familia?L.F. No tengo relación pero desde aquí les mando un beso. La edad da lo mismo, un padre o una madre siempre se echa de menos.